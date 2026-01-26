"عربية السيدات 2026" تنطلق 8 فبراير

الشارقة في 26 يناير / وام / تنطلق منافسات ألعاب القوى في 8 فبراير المقبل ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، من 2 حتى 12 فبراير المقبل، في إمارة الشارقة، بمشاركة 63 فريقاً من 16 دولة عربية يتنافسون في 9 ألعاب فردية وجماعية.

وتشهد منافسات ألعاب القوى مشاركة 10 فرق تمثل 9 دول عربية ضمن تخصصات متعددة تشمل السرعة والتحمّل والقفز والرمي في منافسات تُحسم وفق الأزمنة والمسافات المسجّلة بما يعكس تنوّع البرامج الفنية المشاركة واتساع نطاق التنافس بين الفرق.

ويشارك في منافسات ألعاب القوى كل من: نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ونادي أبوظبي لألعاب القوى (الإمارات)، ونادي سلوى الصباح الرياضي (الكويت)، ونادي الخليج (المملكة العربية السعودية)، ونادي القادسية (الأردن)، ونادي الاتحاد الليبي النسائي (ليبيا)، ونادي الموهوبين والبطل الأولمبي (مصر)، ونادي الفتاة الرياضي – نينوى (العراق)، ونادي فلسطين (فلسطين)، ونادي العربي الرياضي (قطر).

وتُجرى منافسات ألعاب القوى في نادي الثقة للمعاقين لمعظم التخصصات باستثناء مُسابقتَي رمي المطرقة والقفز بالعصا اللتين تُقامان في مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة فيما تتوزع التدريبات الرسمية للفرق المشاركة بين الموقعين وفق خطة تشغيلية معتمدة بما يضمن توزيعًا واضحًا يراعي أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.

وأكد الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، أن استضافة ألعاب القوى تأتي ضمن منظومة تنظيمية متكاملة يعتمدها النادي ترتكز على الجاهزية التامة للمرافق وحسن تنظيم حركة الفرق والتحكيم والجمهور إلى جانب الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة المعتمدة بما يكفل توفير بيئة تنافسية آمنة ومستقرة للرياضيات والوفود المشاركة.