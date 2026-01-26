منتخب الإمارات يتوج ببطولة التعاون الخليجي للسباحة

أبوظبي في 26 يناير/ وام/ توج منتخب الإمارات للسباحة بطلاً للنسخة الـ30 من بطولة دول مجلس التعاون الخليجي، التي أقيمت على مدار 4 أيام في المسبح الأولمبي بمدينة محمد بن زايد، بمشاركة 6 دول وأكثر من 200 سبّاح وسبّاحة، وذلك بعدما رفع رصيده الإجمالي إلى 79 ميدالية في ختام المنافسات.

وحصد منتخب الإمارات 42 ميدالية ذهبية، و25 فضية، و12 برونزية، متصدراً الترتيب العام، ومثبتاً تفوقه في فئتي الرجال والسيدات، لا سيما بعد سيطرته على فئة العمومي رجال بتحقيق 11 ذهبية.

وحلّ منتخب الكويت في المركز الثاني برصيد 88 ميدالية (30 ذهبية، 35 فضية، 23 برونزية)، فيما جاء منتخب السعودية في المركز الثالث برصيد 74 ميدالية (26 ذهبية، 27 فضية، 21 برونزية).

وجاء منتخب البحرين في المركز الرابع محققاً 53 ميدالية (13 ذهبية، 17 فضية، 23 برونزية)، يليه منتخب قطر في المركز الخامس برصيد 36 ميدالية (12 ذهبية، 8 فضية، 16 برونزية)، ثم منتخب عُمان في المركز السادس بحصيلة 13 ميدالية (2 ذهبية، 4 فضية، 7 برونزية).