مشاركون:"جلفود" يعزز تواجد الشركات العالمية في أسواق الخليج ويدعم الأمن الغذائي

دبي في 26 يناير/ وام/ أكد مشاركون في "جلفود 2026" أن المعرض يشكل منصة عالمية رئيسية لتعزيز الحضور في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، وبناء شراكات تجارية طويلة الأمد، ودعم منظومة الأمن الغذائي، مستعرضين منتجاتهم وخططهم التوسعية في المنطقة.

وأشاروا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إلى أن جلفود كمعرض ودبي والإمارات بشكل عام يشكلان بوابة لمختلف أسواق العالم.

وقال جون بيكر، مدير تطوير "سوق لحوم أونتاريو" في كندا، إن المشاركة معرض جلفود جاءت للعام الثاني عشر على التوالي، مشيراً إلى أن تسويق لحوم أونتاريو في دولة الإمارات بدأ منذ عام 2014.

وأوضح أن المعرض يمثل فرصة مهمة لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية، والتعريف بجودة المنتجات واستمراريتها، وشرح أسباب ملاءمتها لأسواق المنطقة.

ولفت إلى أن البرنامج يعمل بشكل وثيق مع شركاء التوزيع في دولة الإمارات، ودول أخرى في المنطقة، مع السعي للتوسع في مختلف أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد أهمية المعرض كمنصة لمختلف الشركات والجهات حول العالم لدخول أسواق المنطقة والتوسع فيها.

من جهته، قال جانسن تشيو، مدير المبيعات والتسويق في شركة لام كي فيشريز المحدودة – سنغافورة، إن مشاركة الشركة في جلفود" تُعد الأولى لها حيث تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 40 عاماً في قطاع الصناعات الغذائية في سنغافورة، وعملت تاريخياً في أسواق الجملة في جنوب شرق آسيا، تبدأ حالياً التوسع التدريجي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن جلفود يمثل إحدى القنوات الرئيسية للوصول إلى الأسواق الإقليمية، باعتباره من أكبر المعارض الغذائية في المنطقة، مؤكداً وجود فرص واعدة للنمو في السوق الخليجية.

وأوضح أن للشركة نشاطاً تجارياً في عدد من الأسواق كالسوق الإماراتي وبعض الأسواق الإقليمية، إلى جانب أسواقها في جنوب شرق آسيا، وتسعى لاستمرار توسيع نطاق حضورها في منطقة الشرق الأوسط.

بدوره، قال نبيل إبراهيم، مدير دائرة المبيعات في شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، إن الشركة التي تأسست عام 1961 تحرص على المشاركة السنوية في معرض جلفود المقام في دولة الإمارات، مشيداً بالتنظيم المتميز للمعرض الذي أصبح علامة عالمية بارزة.

وأوضح أن الشركة متواجدة عبر وكلائها وموزعيها في دول الخليج، إضافة إلى العراق والأردن، إلى جانب أسواق دولية تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، مع السعي المستمر لتعزيز انتشار علامتها التجارية المرتبطة بالجودة.

من ناحيتها، أكدت إيمان عبدالله، رئيس فريق – قسم التوطين في شركة سافكو، أن الشركة تشارك في معرض "جلفود" بصفتها شركة وطنية متخصصة في استيراد وتصدير وتوزيع المواد الغذائية وغير الغذائية.

وأوضحت أن "سافكو" توفر أكثر من 25 ألف منتج، وتخدم عدداً كبيراً من الجهات محلياً وعالمياً، مشيرة إلى أن الشركة التي تأسست قبل أكثر من 30 عاماً في دبي، وسعت نطاق أعمالها بافتتاح فروع في عدد من إمارات الدولة، إضافة إلى التوسع في أسواق إقليمية من بينها سلطنة عُمان ودول أخرى.

وأكدت أن المشاركة في جلفود تعكس التزام الشركة بتعزيز حضورها في الأسواق، وتوسيع شبكة أعمالها، والاستفادة من الفرص التي يوفرها المعرض.