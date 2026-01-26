لجنة توسيع برنامج "الشارقة إمارة صحية" تعقد اجتماعها الأول لـ 2026

الشارقة في 26 يناير/ وام/ عقدت اللجنة التنفيذية لبرنامج "الشارقة إمارة صحية" اليوم اجتماعها الأول لعام 2026 برئاسة الدكتور عبد العزيز المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية رئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج بحضور ممثلي الجهات الحكومية والخاصة المعنية بتطبيق معايير منظمة الصحة العالمية في الإمارة لمناقشة خطة توسعة نطاق البرنامج العالمي للمدن الصحية للفترة 2026–2028 في إطار تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات لجعل الشارقة نموذجاً عالمياً للمدن الصحية وتحسين جودة الحياة لسكانها.

وأكد الدكتور عبد العزيز المهيري أن إطلاق المرحلة الجديدة من البرنامج (2026-2028) يأتي تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتعزيز مكانة الشارقة كإمارة صحية مستدامة، مشيرا إلى أن اعتماد سموه لشعار "الشارقة إمارة صحية" الجديد يعكس الالتزام العميق بتحقيق أعلى معايير جودة الحياة وتوثيق الشراكات الرسمية التي تخدم صحة المجتمع.

واستعرض الاجتماع أهداف البرنامج الاستراتيجية للفترة القادمة والتي تركز على حشد الموارد لتعزيز تطبيق معايير المدن الصحية والوقاية من الأمراض المزمنة عبر مبادرات مجتمعية ذكية ومستدامة، كما سلط الضوء على أهمية دمج التقنيات والأساليب الحديثة من خلال البرامج الذكية والمبادرات المجتمعية المستدامة في إمارة الشارقة لتعزيز الوعي المجتمعي ونشر ثقافة المدن الصحية.

وناقش الأعضاء قرار المجلس التنفيذي رقم (60) لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية حيث انتخبت اللجنة العميد الدكتور علي أحمد أبو الزود نائباً لرئيس اللجنة، كما تم استكمال أعمال "شبكة الشارقة للمدن الصحية" لضمان التعاون الفعّال مع جميع الجهات المعنية والشركاء الإستراتيجيين لما لهم من دور محوري في استيفاء متطلبات البرنامج وتكامل الجهود وتوزيع المهام بما يسهم في تحقيق مستهدفات لقب "الشارقة إمارة صحية".