سعيد بن صقر القاسمي يتوج فابرو بطلا للمرحلة الرابعة من طواف الشارقة الدولي

الشارقة في 26 يناير/ وام/ تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، الدراج الإيطالي ماتيو فابرو من فريق «سوليوشن تك» بطلاً للمرحلة الرابعة من النسخة الحادية عشرة لطواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية، التي أقيمت اليوم الإثنين لمسافة 133 كيلومتراً.

وانطلقت المرحلة من جزيرة دبا الحصن، مروراً بمسار جبلي صعب تميز بالمرتفعات الحادة والتحديات البدنية، قبل أن تختتم عند «استراحة السحب» في مدينة خورفكان، على ارتفاع 600 متر فوق سطح البحر، في واحدة من أصعب مراحل الطواف.

وشهد انطلاقة المرحلة وفعاليات التتويج عدد من المسؤولين ورؤساء الاتحادات الرياضية، من بينهم سعادة عبدالله سلطان الدح عضو مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، وسعادة محمد عبيد الحصان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة المهندس منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، إلى جانب عدد من رؤساء الاتحادات العربية والدولية، ومسؤولي الأندية والجهات المشاركة.

وجاء في المركز الثاني الدراج لورنزو نيسبولي من فريق بنك «بي إم إتش» الهنغاري، فيما حل ثالثاً الدراج يافين مولوجيتا من نادي الشارقة الرياضي.

وفي تصنيف القمصان، حصل رين تريامي من فريق كينان الياباني على القميص الأصفر لأفضل زمن في المرحلة، فيما نال لورنزو نيسبولي القميص الأخضر لأفضل نقاط السرعة، كما توج سليمان منوال من نادي خورفكان بالقميص الأحمر لأفضل متسلق مرتفعات.

وفاز لورنزو نيسبولي أيضاً بالقميص الأبيض لأفضل دراج تحت 23 عاماً، في حين حصل الدراج الإماراتي عبدالله جاسم آل علي من فريق الإمارات «جين زد» على قميص علم دولة الإمارات لأفضل دراج إماراتي في المرحلة.

ويُسدل الستار على طواف الشارقة الدولي في نسخته الحادية عشرة، غداً الثلاثاء، بإقامة المرحلة الخامسة والأخيرة تحت شعار «التراث والأصالة»، لمسافة 100.99 كيلومتر، حيث تنطلق من نادي الشارقة للصقارين، وتختتم عند مسجد الشارقة الكبير.