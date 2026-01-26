الوطني الاتحادي يشارك في اجتماع هيئة مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط في أبوظبي

أبوظبي في 26 يناير/وام/ شاركت سعادة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، في الاجتماع الـ57 لهيئة مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي عُقد برئاسة معالي جوليو تشنتيميرو رئيس البرلمان بمقر المجلس بأبوظبي، على هامش أعمال الدورة الثانية لمنتدى النساء.

ورحبت سعادة مريم بن ثنية بالضيوف المشاركين في الاجتماع، مؤكدة اعتزاز دولة الإمارات باستضافة اجتماع هيئة مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط في أبوظبي بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الدورة الثانية لمنتدى النساء البرلمانيات التي يستضيفها المجلس الوطني الاتحادي في قاعة زايد بمقره على مدى يومين، مشيرة إلى أهمية اجتماع هيئة المكتب في دعم تعزيز العمل البرلماني المشترك في مختلف المجالات بما يخدم أهداف برلمان البحر الأبيض المتوسط في تحقيق التنمية والاستدامة لشعوب الدول الأعضاء.