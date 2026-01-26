انطلاق فعالية " تحد السكري" الأسرية بدبي 8 فبراير

دبي في 26 يناير/ وام/ تنطلق بدبي في الثامن من فبراير المقبل ، أعمال الدورة السادسة عشرة من فعالية "تحد السكري " الأسرية لعام 2026 إحدى أبرز المبادرات الصحية المجتمعية السنوية في الدولة، والتي تنظمها مجموعة "لاندمارك" في "حديقة زعبيل"، وذلك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ومؤسسة الجليلة - ذراع العطاء لـ"دبي الصحية"، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية .

تستقطب الفعالية ، التي تحمل شعار "نخطو معاً لغدٍ أفضل ، "أفراد المجتمع من مختلف الفئات والأعمار للمشاركة في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز صحة المجتمع والارتقاء بجودة الحياة.

يحمل الحدث هذا العام أهمية وطنية خاصة، إذ يعد الأول والأكبر من نوعه كمبادرة تركز على الصحة والعافية واللياقة البدنية للعائلات تقام في "عام الأسرة" ما يبرز الدور المحوري الذي تلعبه الأسر في في بناء مجتمع أكثر صحة على المدى الطويل.

وتشمل فعالية "تحدَّ السكري" هذا العام المشاركة في مسيرة مجتمعية تمتد لمسافة 2 كيلومتر، إلى جانب برنامج متكامل من الأنشطة العائلية الميدانية بما في ذلك توزيع أطعمة ووجبات خفيفة صحية، وأنشطة لياقة بدنية ورياضية مخصصة للكبار والأطفال، وفحوصات مجانية لمستوى السكر في الدم والكشف الصحي العام، والتطعيمات، وجلسات التوعية الصحية، والعروض الترفيهية الحية.

ويعود برنامج "سوبر كيدز" مجدداً لتشجيع الأطفال على المشاركة في أنشطة تعليمية تفاعلية ممتعة، إلى جانب تنظيم "مسابقة سوبركيدز للكتابة" بالتعاون مع مؤسسة "جيمس للتعليم".