شركتا "K2" و"WeRide" تتعاونان لتشغيل حافلات ذاتية القيادة في أبوظبي

أبوظبي في 27 يناير /وام/ وقعت شركة "K2" المملوكة لحكومة أبوظبي والمتخصصة في الأنظمة الذاتية المتقدمة والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مذكرة تفاهم إستراتيجية مع شركة "WeRide" للتعاون في التشغيل المشترك للحافلات ذاتية القيادة في أبوظبي وذلك بدعم من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة ومركز النقل المتكامل.

وجاء توقيع المذكرة على هامش معرض يومكس 2026 وفي إطار دعم رؤية إمارة أبوظبي الهادفة إلى تعزيز منظومة التنقل الذكي عبر تمكين التطبيق العملي لخدمات النقل العام ذاتي القيادة بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للحلول الذكية والمستدامة في قطاع النقل.

وأكد وليد البلوشي، نائب رئيس الإستراتيجية في شركة "K2" أن التعاون الإستراتيجي مع شركة "WeRide" يعكس أهمية الشراكات في تحقيق مستقبل تعمل فيه التقنيات ذاتية القيادة بكفاءة واستدامة.

وقال إن شركة "K2" توظف خبرتها المحلية وقدراتها في إدارة الأساطيل وتجربتها في تنفيذ حلول التنقل على أرض الواقع، فيما تسهم "WeRide" بخبرتها العالمية في مجال المركبات ذاتية القيادة وسجلها الواسع في عمليات التشغيل.

من جانبه قال رايان تشان، المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة "WeRide" إن مذكرة التفاهم مع "K2" تمثل مرحلة جديدة من نمو الشركة من خلال الشراكة لتطوير وتسويق حافلاتها ذاتية القيادة "Robobus" في أبوظبي، موضحا أن الجمع بين تقنية القيادة الذاتية من المستوى الرابع "L4" التي تمتلكها "WeRide" والخبرة المحلية لشركة "K2" يسرع نشر حلول نقل عام ذاتية القيادة أكثر أماناً وذكاءً واستدامة في الدولة والمنطقة.

وتتمتع شركة "K2" بسجل حافل في تشغيل حلول التنقل عبر مجالات منظومة القيادة الذاتية؛ حيث قامت شركاتها التابعة باختبار سيارات الأجرة الآلية وحلول التوصيل لمسافات تجاوزت عشرات الآلاف من الكيلومترات.