3.9 مليون مستخدم لحافلات النقل العام في عجمان خلال 2025

عجمان في 27 يناير /وام/ بلغ عدد مستخدمي حافلات النقل العام في إمارة عجمان خلال عام 2025، ما مجموعه 3 ملايين و936 ألفا و406 مستخدمين، عبر الخطوط الداخلية والخارجية، بنسبة نمو بلغت 1.97% مقارنة بعام 2024، ما يعكس الإقبال المتزايد على خدمات النقل الجماعي في الإمارة.

وأوضحت هيئة النقل في عجمان، أن منظومة النقل العام تضم 7 خطوط داخلية و4 خطوط خارجية، تسهم في تعزيز سهولة التنقل وربط المناطق الحيوية داخل الإمارة وخارجها، بما يلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

وأكدت أهمية الدور الحيوي لقطاع النقل العام في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستمرار جهودها في تطوير وتحسين خدمات النقل ورفع كفاءة التشغيل، بما يواكب النمو العمراني والكثافة السكانية في الإمارة.

من جانبه أكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في الهيئة، أن تزايد أعداد مستخدمي حافلات النقل العام يعكس ثقة الجمهور في جودة الخدمات، ما يعزز من نجاح الهيئة في توفير خيارات نقل جماعي آمنة ومريحة ومستدامة، بما يسهم في تعزيز تجربة التنقل للمواطنين والمقيمين على حد سواء.