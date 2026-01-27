ختام "مهرجان دبي للرياضات المائية" بمشاركة 154 متسابقًا من 31 جنسية

دبي في 27 يناير /وام/ اختتم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعاليات "مهرجان دبي للرياضات المائية"، الذي امتد على مدار أسبوع من المنافسات الرياضية والتفاعل المجتمعي، وأقيم على شواطئ دبي في جميرا وجبل علي، بمشاركة 154 متسابقًا ومتسابقة يمثلون 31 جنسية.

وشهد اليوم الختامي تنظيم مسابقة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك، إلى جانب الجولة الثانية من سباق دبي للتجديف الواقف والكاياك، واللتين أقيمتا على شاطئ جميرا.

وتميّزت مسابقة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك بمنافسة قوية ومشاركة واسعة بلغت 70 متسابقًا ومتسابقة، يتقدمهم مشاركون من الإمارات، إلى جانب متسابقين من الفلبين، والأردن، وباكستان، وأوكرانيا، ومصر، والهند، والعراق، وإيران، وبنغلادش، واليونان، وماليزيا، وفرنسا، وسلطنة عُمان.

كما شهدت الجولة الثانية من سباق دبي للتجديف الواقف والكاياك مشاركة نوعية وقوية لـ"27" متسابقًا من الإمارات، وتونس، والمغرب، وإسبانيا، وسوريا، والمجر، وكينيا، والمملكة المتحدة، وتايلاند، وبولندا، وفرنسا، وصربيا، وجنوب أفريقيا، والفلبين.

وقام محمد حارب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يرافقه محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي، بتتويج أصحاب المراكز الأولى في ختام المنافسات.