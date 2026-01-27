مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي يعزز عام الأسرة 2026 بفعاليات وورش متنوعة في مدارس العين

العين في 27 يناير /وام/ نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، سلسلة من الورش والفعاليات التعليمية في عدد من مدارس مدينة العين، ضمن برنامجي "شما محمد للتثقيف البيئي" وبرنامج "إرث زايد التراثي والحرفي".

وشملت الفعاليات التي نظمها المركز بمتابعة من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، مدارس المدار الدولية، والرياحين، وطحنون بن محمد، وبريميوم، والظاهر، وأكاديمية الأندلس؛ حيث قُدمت ورش تثقيفية متنوعة تسهم في تعزيز الهوية الوطنية والوعي البيئي والحرفي لدى الطلبة.

وتضمنت موضوعات الورش "جمال الخيوط" وتناولت فنون الحرف الإماراتية، وورشة حول تاريخ البرقع الإماراتي والمحار، إضافة إلى جلسات تراثية بعنوان "من إرث زايد نستمد هويتنا"، ربطت الأجيال الحاضرة بجذور الإرث الإماراتي العريق.

وتم خلال البرنامج تفعيل مبادرة "خُلُق"، التي أطلقتها الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان عام 2019، لتعزيز منظومة القيم والأخلاق في المجتمع ودعم التوجهات الوطنية في هذا المجال.

وشارك المركز بالتعاون مع بلدية مدينة العين - مركز التواجد البلدي في الهيلي، في فعالية السنع الإماراتي التي استضافتها مدرسة الهيلي؛ حيث قُدمت فقرات تعريفية حول تاريخ دولة الإمارات العربيّة المتحدة، ومسيرة تراثها الأصيل، والعادات والتقاليد التي حافظ عليها الأجداد ونقلوها للأجيال المتعاقبة.