الشيوخ برأس الخيمة يحضرون حفل زفاف صقر بن محمد القاسمي

رأس الخيمة في 27 يناير/وام/ حضر الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي والشيخ فيصل بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن حميد بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج القابضة والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة الليلة الماضية حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي بمناسبة زفاف نجلها الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي الي كريمة علي عبدالرحمن علي آل علي وذلك في مجلس الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي بمنطقة الخران برأس الخيمة.

وحضر الحفل الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي والشيخ عمر بن طالب بن صقر القاسمي والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي، مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة والشيخ صقر بن عمر بن صقر القاسمي والشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي والشيخ صقر بن جمال بن صقر القاسمي والشيخ راشد بن صقر بن راشد القاسمي والشيخ خالد بن سلطان بن خالد القاسمي والشيخ مايد بن جمال بن صقر القاسمي والشيخ زايد بن جمال بن صقر القاسمي والشيخ حميد بن محمد بن جاسم القاسمي والشيخ خالد بن محمد بن خالد القاسمي والشيخ حميد بن محمد بن خالد القاسمي والشيخ سعود بن محمد بن خالد القاسمي والشيخ سلطان بن علي الخاطري إلى جانب عدد من الشيوخ ووجهاء القبائل وكبار المسؤولين والشخصيات و أبناء القبائل والمدعوين.

وبارك الشيوخ للعريس الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي وذوي العروسين، راجين المولى عزّ وجلّ أن يبارك لهما وأن يرزقهما الذرية الصالحة والحياة السعيدة التي تسودها المودة والرحمة.

وعبر أهل العروسين عن سرورهم لحضور وتشريف الشيوخ حفلهم الذي ازداد بهجة وزادهم فرحة.

تخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية شملت عروضاً من الفنون الإماراتية، إلى جانب الأهازيج واللوحات الفولكلورية ابتهاجاً بالمناسبة السعيدة.