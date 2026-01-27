"دبي للإعلام" .. ربع قرن من الريادة في صناعة المحتوى ودعم الاقتصاد الإبداعي

دبي في 27 يناير/ وام/ احتفت "مدينة دبي للإعلام" بمرور خمسة وعشرين عاما على انطلاق مسيرتها بوصفها الوجهة الرائدة في المنطقة على صعيد الشركات والمؤسسات الإعلامية العالمية والإقليمية وذلك تأكيدا على دورها المحوري في تعزيز الابتكار في قطاع الإعلام وصناعة المحتوى ودعم نمو الصناعات الإبداعية.

ومنذ تأسيسها أسهمت مدينة دبي للإعلام ، أحد مجمعات الأعمال المتخصصة التابعة لـ مجموعة تيكوم ، في ترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا للإعلام ووجهة جاذبة للاستثمار والابتكار وملتقى للعقول المبدعة وأفضل المواهب من مختلف أنحاء العالم مستندة إلى رؤية طموحة تهدف إلى توفير بيئة أعمال متكاملة وبنية تحتية متطورة تدعم نمو القطاع وتقدمه.

وشكلت "مدينة دبي للإعلام" ركيزة أساسية في دعم اقتصاد المعرفة من خلال جذب الاستثمارات الاستراتيجية وتعزيز الإنتاج الإبداعي والإسهام في مسيرة التحول الاقتصادي .

وتضم المنظومة الإعلامية التابعة لمجموعة تيكوم إلى جانب مدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للاستديوهات أكثر من أربعين ألف إعلامي وصانع محتوى ومبدع وما يزيد على ستين بالمائة من شركات فورتشن 500 العاملة في قطاع الإعلام إلى جانب نخبة من شركات الإنتاج التلفزيوني والرقمي وصناع المحتوى

وأكد ماجد السويدي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم لمدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للاستديوهات أن المدينة واصلت على مدى خمسة وعشرين عاما أداء دور ريادي في استقطاب كبرى المؤسسات الإعلامية ودعم نموها بما أسهم في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار مشيرا إلى الالتزام المستمر بتوفير منظومة إعلامية متكاملة مدعومة بأحدث الحلول والتقنيات.

وتوفر مدينة دبي للإعلام بنية تحتية عالمية وبيئة حاضنة للأعمال تسهم في استقطاب كبرى شركات الإعلام والتسويق العالمية والإقليمية ولعبت دورا بارزا في دعم المواهب وتمكين المبدعين وتعزيز التواصل بين العاملين في القطاع من خلال المبادرات والفعاليات المتخصصة.

وتواصل المدينة إسهامها في تحفيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة عبر حاضنات الأعمال المتخصصة بما يعزز مكانة دبي مركزا عالميا للاقتصاد الإبداعي ويؤكد دورها منصة رئيسية لصناعة وبث المحتوى بمختلف اللغات إلى العالم.