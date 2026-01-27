سفارة الإمارات بالقاهرة والمكتبة الوطنية تنظمان ندوة"القراءة في عصر الذكاء الاصطناعي"

القاهرة في 27 يناير/ وام/ نظمت سفارة دولة الامارات العربية المتحدة بالقاهرة بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة حول القراءة في عصر الذكاء الاصطناعي وذلك على هامش الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي تتواصل فعالياته.

شارك في الندوة التي أقيمت على منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية بالمعرض سعادة حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى مصر المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية والكاتبة المتخصصة في أدب الطفل سماح أبو بكر عزت بحضورعدد من المثقفين والإعلاميين ورواد المعرض.

وأكد سعادة حمد عبيد الزعابي أن القراءة كانت وستظل الأساس في بناء الانسان الواعي مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة يمثلان أدوات داعمة لتعزيز المعرفة لا بديلا عن القراءة أو العقل الإنساني .

وشدد على عمق الروابط الثقافية والمعرفية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية مؤكدا دور مصر الريادي في حركة النشر والقراءة.

واستعرض النموذج الإماراتي الرائد في ترسيخ ثقافة القراءة مشيرا إلى القانون الوطني للقراءة وتخصيص شهر القراءة في مارس من كل عام إضافة إلى مبادرة تحدي القراءة العربي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وأشاد بالمشاركة المصرية الواسعة في هذا التحدي الحضاري.

ونوه بالرؤية الثقافية التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مؤكدا أن الكتاب كان ولا يزال ركيزة أساسية في بناء الحضارة والإنسان مستشهدا بمقولته الخالدة "إن الكتاب هو وعاء العلم والحضارة".

وأكد أن هذه الرؤية تواصلت وتعززت بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" حيث تحولت الثقافة إلى مشروع دولة والقراءة إلى سياسة حضارية والاستثمار الحقيقي إلى الاستثمار في عقل الإنسان وقدرته على صناعة المستقبل.

من جانبها قالت الكاتبة سماح أبوبكر عزت إن القراءة تمثل جواز السفر الحقيقي لعقل الطفل نحو المستقبل مؤكدة أن الكتاب يظل الصديق الأكثر أمانا لبناء وجدان الطفل وحمايته من تشتت العالم الافتراضي.

وأضافت أن دخول عصر الذكاء الاصطناعي لا يعني الاستغناء عن الكتاب الورقي بل يتطلب تطوير أدوات جديدة تخاطب جيل الأطفال بوسائط مبتكرة مشددة على أن الذكاء الاصطناعي يفتقر إلى الصدق الشعوري والبعد الإنساني الذي يضعه الأديب في نصه وهو ما يجعل أدب الطفل قائما بالأساس على اللمسة البشرية التي لا يمكن تعويضها بالخوارزميات.