"دبي لخدمات الإسعاف" و" إمكود " يتفقان على تنفيذ منظومة متكاملة من الحلول الذكية

دبي في 27 يناير/وام/ وقعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وشركة "إمكود" المتخصصة في الحلول التكنولوجية الذكية اتفاقية لتطوير وتنفيذ منظومة متكاملة من الحلول الذكية التي تسهم في رفع كفاءة إدارة أسطول مركبات الإسعاف، وتحسين مستوى الجاهزية التشغيلية، وتعزيز سلامة العمليات، بما ينسجم مع رؤية إمارة دبي في التحول الرقمي وبناء منظومة خدمية ذكية ومستدامة.

وقع الاتفاقية على هامش معرض إنترسك 2026 بحضور سعادة مشعل عبد الكريم جلفارالمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وعبد الله السويدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة يو إكس إي للحلول الأمنية .. كل من ماجد الزرعوني، مدير إدارة عمليات الإسعاف بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وعن شركة «إمكود» للتكنولوجيا جان لوك روي، مديرها التنفيذي.

ويتعاون الطرفان لتوفير حلول تكنولوجية متقدمة لإدارة أسطول مركبات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تشمل مراقبة استهلاك الوقود، وإدارة وتخطيط الصيانة الدورية للمركبات، بما يدعم الاستخدام الأمثل للموارد ويضمن استمرارية الجاهزية الفنية للمركبات إضافة إلى تطوير حلول ذكية لمراقبة وتحليل أداء سائقي مركبات الإسعاف، وتوفير مؤشرات أداء دقيقة تسهم في رفع كفاءة السائقين وتعزيز السلامة المرورية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سرعة الاستجابة وجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي خدمات المؤسسة.

وتتضمن مجالات التعاون أيضا بناء منظومة ذكية لمراقبة الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة داخل مركبات الإسعاف، والإشراف على معدلات الاستهلاك وآليات الاستخدام، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأصول وضمان الجاهزية الطبية في مختلف الحالات الطارئة.

وفي إطار التطوير المستقبلي، سيعمل الطرفان على دراسة إمكانية توفير حلول تقنية قائمة على التكنولوجيا الذكية لمراقبة وتحليل أداء مستخدمي خدمات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بما يدعم تطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين.