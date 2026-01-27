نائب رئيس مجلس المستشارين بالمغرب : "منتدى البرلمانيات" منصة لتعزيز دور المرأة التنموي

أبوظبي في 27 يناير/وام/ أكد سعادة لحسن حداد، نائب رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية أن منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي تستضيفه دولة الإمارات بتنظيم من المجلس الوطني الاتحادي ، يشكل منصة مهمة لتعزيز دور المرأة في مسار التنمية الشاملة بالمجتمعات.

وقال حداد في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات / وام / إن موضوع المؤتمر التي يحمل شعار "تمكين المرأة من أجل مجتمعات متماسكة وشاملة" يحظى بأهمية كبيرة نظرا لارتباط المنتدى بقضايا المرأة وتمكينها لتكون شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، مشيدا بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات لإنجاح هذا المنتدى، سواء على المستوى التنظيمي أو من حيث المحتوى خاصة مع المشاركة الدولية البارزة في الحدث.

وأوضح أن المنتدى أتاح فرصة مهمة للاطلاع على التجارب المختلفة في مجال تمكين المرأة، سواء التجربة الإماراتية الرائدة أو تجارب دول أخرى، من منظور برلماني يركز على الدور الذي يمكن أن يضطلع به البرلمانيون في هذا الإطار، باعتبارهم مشرعين يمارسون الرقابة، ويشاركون في إقرار الميزانيات، مؤكدا أن تمكين المرأة قضية مهمة وملحة تتطلب إرادة واضحة وتخصيص الموارد اللازمة لرفع قدراتها وتعزيز مشاركتها.

وأشار إلى أن هذا المنتدى شكل فرصة مهمة لمناقشة قضايا تمكين المرأة ومنصة فاعلة للتفاعل والتشاور بين البرلمانيين حول أفضل السبل لدعم هذه القضايا.

ولفت إلى أن التعاون المغربي الإماراتي يشهد تطوراً مستمراً من خلال تبادل الزيارات والتنسيق في العديد من المنتديات الدولية .