دبي للثقافة تطلق النسخة الـ31 من"خريطة الفن"

دبي في 27 يناير/وام/ أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي النسخة الحادية والثلاثين من خريطة الفن التي تم إعدادها بالتعاون مع استوديو ذا جام جار لتقدم دليلا شاملا لأبرز المهرجانات والفعاليات الثقافية والمعارض الفنية في دبي ودولة الإمارات بما يعكس حيوية المشهد الإبداعي وتنوعه ويؤكد التزام الهيئة بتهيئة بيئات إبداعية مستدامة تدعم المواهب المحلية ورواد الأعمال وتسهم في تنمية قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية وترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

ويخصص الإصدار الجديد مساحة واسعة لموسم دبي الفني الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي خلال الفترة من الواحد والعشرين من يناير الجاري إلى السادس والعشرين من أبريل المقبل ويجمع تحت مظلته باقة متنوعة من الفعاليات والمهرجانات الفنية والترفيهية في مختلف أنحاء الإمارة.

ويستعرض العدد تفاصيل المشهد الثقافي المحلي ويسلط الضوء على النسخة العشرين من معرض آرت دبي التي تقام في أبريل المقبل تحت شعار "المستقبل الماضي الحاضر" من خلال حوارات نوعية مع القائمين على المعرض ويتناول دور عدد من المراكز الثقافية البارزة في دعم الحركة الإبداعية وتعزيز حضورها محليا وعالميا.

ويتميز غلاف خريطة الفن بصورة للفنان خالد مزينة فيما يحتفي الإصدار بتجربة الفنانة الدكتورة نجاة مكي ضمن قسم "فنانون نحتفي بهم" ويسلط الضوء في الوقت نفسه على تجارب الفنانين الصاعدين رنيم الحلقي وزياد النجار وجهود القيّمين الفنيين في دعم الفنانين المحليين.

ويخصص الإصدار مساحة للمهرجانات والفعاليات الفنية في الدولة من بينها مهرجان سكة للفنون والتصميم ومهرجان القوز للفنون وفنون العالم دبي إلى جانب سلسلة من الحوارات مع نخبة من الأسماء المؤثرة في المشهد الثقافي ما يعزز دور خريطة الفن مرجعا معرفيا يوثق زخم الحركة الإبداعية في دبي والإمارات.