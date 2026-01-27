أبوظبي للأوراق المالية يسجل صندوقا للسلع الفاخرة كأول إدراجات الأدوات المالية في 2026

أبوظبي في 27 يناير/وام/ سجلت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أكبر وأكثر أسواق صناديق الاستثمار المتداولة نشاطاً في المنطقة، أول إدراجات الأدوات المالية في دولة الإمارات لعام 2026، مع إدراج صندوق بورياس ستاندرد آند بورز للسلع الفاخرة يوسيتس المتداول، بما يؤكد الزخم المتواصل لمنظومة صناديق الاستثمار المتداولة المتنامية في الدولة.

تعكس هذه الخطوة عمق التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتوسيع نطاق الوصول إلى المنتجات الاستثمارية المبتكرة، وإتاحة الفرصة أمام قاعدة مستثمريه المتنامية للاستفادة من خيارات استثمارية عالمية متخصصة، من بينها النمو طويل الأجل لقطاع السلع الفاخرة العالمي.

وتم إدراج الصندوق عقب فترة طرح أولي امتدت من 15 إلى 21 يناير، اكتتب خلالها المستثمرون في وحدات الصندوق.

وعلى خلاف الطروحات العامة الأولية التقليدية، تعكس مخصصات الطرح الأولي عادةً حجم الطلب من المستثمرين، وذلك رهناً بظروف السوق.

وقامت شركة لونيت لإدارة الاستثمارات العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها بتطوير الصندوق ليوفّر انكشافاً على 32 شركة تستفيد من محركات نمو هيكلية، من بينها ارتفاع مستويات الثروة العالمية وتزايد الطلب على تجارب السفر وأنماط الحياة الراقية.

ويسعى الصندوق إلى محاكاة أداء مؤشر S&P Europe Luxury 35/20 Capped Index، الذي يمثّل قيمة سوقية إجمالية تبلغ 5.2 تريليون درهم.

وتشمل مكوّنات الصندوق علامات تجارية فاخرة عالمية مثل إل في إم إتش "لويس فويتون، ديور، فندي، تاغ هوير"، وريشمونت "كارتييه، فان كليف آند آربلز، مون بلان"، إضافة إلى هيرميس، وفيراري، ولوريال، بما يغطي قطاعات الأزياء، والمجوهرات والضيافة والسيارات.

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن هذا الإدراج يمثل أول طرح عام وإدراج لأداة مالية في دولة الإمارات لعام 2026، حيث يقدّم صندوق لونيت المتخصص في قطاع السلع الفاخرة خياراً جديداً يعزز الفرص الاستثمارية المتميزة في أبوظبي والمنطقة عموماً، ومع إدراج 21 صندوق استثمار متداول حتى اليوم وتنامي مجموعة المنتجات المتاحة، نواصل توسيع عروضنا الاستثمارية من خلال شراكات قوية ومنتجات عالمية المستوى، بما يدعم تنويع المحافظ الاستثمارية وتوليد الدخل، ويعزّز في الوقت ذاته انتقال أبوظبي نحو اقتصاد قائم على المعرفة والاستثمار.

من جانبه، قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق المالية في شركة لونيت:"يسعدنا إدراج ثالث صندوق استثماري متداول ذي طابع خاص في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يعكس التزامنا بتوفير فرص استثمارية جاذبة للمستثمرين في دولة الإمارات، وقد صُممت مجموعة بورياس لتغطية المحاور الاستثمارية التي تتمتع بإمكانات نمو طويلة الأجل مدعومة بالتوجهات العالمية الصاعدة في هذا المجال".

ويتيح صندوق بورياس ستاندرد آند بورز للسلع الفاخرة يوسيتس المتداول للمستثمرين الاستفادة من النمو الكبير في الثروات على مستوى العالم، والذي من المتوقع أن يسهم في تحفيز الطلب على السلع الفاخرة من فئة جديدة من المستهلكين.

وتقدم صناديق الاستثمار المتداولة باستمرار فرصاً كبيرة لتحقيق عوائد مستقرة ودعم بناء الثروات على المدى الطويل، وقد انعكس هذا التوجه أيضاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث بلغت القيمة السوقية لصناديق الاستثمار المتداولة 33 مليار درهم بنهاية عام 2025، بزيادة تقارب أربعين ضعفاً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.