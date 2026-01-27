صندوق أوبك يقدم تمويلا بقيمة 15 مليون يورو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كوسوفو

فيينا في 27 يناير /وام/ قدّم صندوق أوبك للتنمية الدولية قرضاً بقيمة 15 مليون يورو إلى بنك "رايفايزن" كوسوفو، بهدف المساهمة في معالجة فجوات الائتمان ومعالجة النقص المزمن في التمويل، الذي تعاني منه الشركات الصغيرة والمتوسطة في كوسوفو، وتقديم قروض طويلة الأجل للشركات المحلية، مما يدعم الاستثمار وتوسيع الأعمال التجارية وخلق فرص العمل في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح الصندوق، في البيان الصادر عن مقره الرئيس في العاصمة النمساوية فيينا، أن الشراكة مع أكبر بنك في كوسوفو، وتقديم أول قرض للقطاع الخاص في كوسوفو، يساعد البلاد في توجيه الموارد التي تحتاجها الشركات المحلية، ودعم النمو وتوسيع الفرص الاقتصادية، لافتاً إلى معاناة الشركات من محدودية الوصول إلى التمويل الميسور.

وقال طارق النصار، نائب رئيس الصندوق للقطاع الخاص إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري لاقتصاد كوسوفو وأوضح أن قرض الصندوق يتماشى مع التركيز الاستراتيجي على دعم ريادة الأعمال، وتعزيز الشمول المالي، وتوفير فرص أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما التي تقودها السيدات، ويسهم في تحقيق الهدف الثامن الخاص بتوفير العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والتاسع الذي يتعلق بالصناعة والابتكار والبنية التحتية، من أهداف التنمية المستدامة.