295 مليون درهم صافي أرباح "البنك التجاري الدولي" في 2025

أبوظبي في 27 يناير/وام/ سجل البنك التجاري الدولي، اليوم، صافي ربح بعد الضريبة قيمته 295 مليون درهم، فيما بلغ صافي الربح قبل الضريبة 311 مليون درهم بزيادة قدرها 40% على أساس سنوي في أقوى أداء سنوي له على الإطلاق.

وذكر بيان صادر عن البنك اليوم أن صافي الدخل التشغيلي ارتفع 13% إلى 791 مليون درهم، وسط نمو صافي دخل الفوائد 13% ليبلغ 389 مليون درهم.

ونمت إجمالي الأصول بنسبة 5% إلى 22 مليار درهم، وزادت ودائع المتعاملين 3% إلى 15.9 مليار درهم.

وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، إن عام 2025 مثل محطة تاريخية حققنا خلالها أعلى أرباح في تاريخ البنك.