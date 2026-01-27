دبي تستضيف مؤتمر"بروبتيك كونيكت" 4 و5 فبراير

دبي في 27 يناير/وام/ أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن أجندة الأعمال الخاصة بمؤتمر بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط 2026 الحدث الدولي المتخصص في تكنولوجيا العقارات ،الذي ينظم تحت إشرافها وتستضيفه إمارة دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط يومي الرابع والخامس من فبراير المقبل .

جاء الإعلان عن جدول الأعمال في توقيت يشهد فيه القطاع العقاري العالمي تحولات متسارعة تقودها التكنولوجيا والبيانات وحوكمة الأسواق .

ويوفر المؤتمر في هذا الشأن منصة دولية تجمع صناع القرار في التطوير العقاري والاستثمار والجهات الحكومية وشركات تكنولوجيا العقار والمؤسسات الاستثمارية ضمن حوار يربط بين الابتكار والتنظيم ورأس المال في واحدة من أكثر الأسواق العقارية نشاطا وشفافية على مستوى العالم.

وحددت الدائرة محاور المؤتمر ضمن إطار استراتيجي يعكس أولويات المرحلة المقبلة للقطاع العقاري ويؤكد دور دبي مرجعا تنظيميا مؤثرا في صياغة توجهات السوق إقليميا ودوليا.

تشمل الأجندة جلسات رئيسية تناقش دور التكنولوجيا والبيانات في إعادة تشكيل منظومة التطوير والاستثمار وتحولات تدفقات رأس المال ونماذج الاستثمار الجديدة ودور الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة إدارة الأصول وتطوير المدن الذكية والمشاريع الكبرى ودمج الاستدامة ضمن التخطيط الحضري طويل الأمد إلى جانب الأطر التنظيمية المتقدمة والترميز العقاري وتقنيات البلوك تشين.

ويركز اليوم الأول على التحول التشغيلي والاستثماري عبر جلسات تتناول محفزات التغيير في العقار العالمي وتجارب الضيافة وتدفقات رأس المال والشراكات بين القطاعين العام والخاص وتنفيذ المشاريع الكبرى باستخدام التكنولوجيا والاستدامة.

ويسلط اليوم الثاني الضوء على تعزيز تجربة المتعاملين ودور التقنيات الحديثة في إدارة الأصول وتوسيع قنوات التمويل والاستثمار وصعود مراكز البيانات كفئة أصول استثمارية محورية إلى جانب بناء الجيل المقبل من العقارات الذكية.

ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من المتحدثين وقادة القطاع ، ومعرضا تقنيا مصاحبا يستعرض أحدث الحلول والتطبيقات في تكنولوجيا العقارات بما يعزز تبادل الخبرات واستشراف مستقبل القطاع .