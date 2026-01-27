محمد الشرقي يطلع على إنجازات مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ومبادراتها

الفجيرة في 27 يناير/وام/ أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة استثمار الموارد الطبيعية، بما يسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة ورفع تنافسية إمارة الفجيرة في مختلف القطاعات الحيوية.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، سعادة المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، حيث اطّلع سموه على أبرز إنجازات المؤسسة خلال عام 2025، ومشاريعها التنموية ومبادراتها الاستراتيجية في عدد من المجالات الحيوية، وجهودها في دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة إدارة البيانات، وتنفيذ مبادرات الاستدامة.

ونوّه سموّه إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بدعم مسارات التنمية الشاملة وتعزيز كفاءة استثمار الموارد الطبيعية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وترسيخ مكانة الإمارة على مختلف المستويات.

واطلع سموه على برامج المسؤولية المجتمعية، وتأهيل الكوادر البشرية في الصفين الثاني والثالث، وتفعيل منظومة الابتكار المؤسسي، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية ويرفع كفاءة العمليات التشغيلية ويواكب توجهات الدولة في التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة.

وأشاد سموه بجهود مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وما حققته من إنجازات نوعية تنسجم مع رؤية صاحب السمو حاكم الفجيرة، وبمتابعة سمو ولي عهد الفجيرة الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز التكامل بين المبادرات التنموية، مؤكّدًا أهمية مواصلة العمل على تطوير المبادرات والمشاريع التي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستدامة ورفع تنافسية الإمارة في مختلف القطاعات الحيوية.

من جانبه، أعرب سعادة المهندس علي قاسم عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على دعم سموه واهتمامه المستمر ببرامج المؤسسة ومبادراتها، مؤكدًا التزام المؤسسة بمواصلة تطوير مشاريعها ومبادراتها لتعزيز كفاءة استثمار الموارد الطبيعية وخدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية الشاملة في الإمارة.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة ماجد الظنحاني، نائب المدير العام، وممثلو إدارات المؤسسة.