الفجيرة الخيرية تسجّل أكثر من 96 ألف تبرع إلكتروني خلال عام 2025

الفجيرة في 27 يناير/ وام/ سجّلت جمعية الفجيرة الخيرية إنجازاً لافتاً في مسار التحول الرقمي خلال عام 2025 بعدما بلغ عدد التبرعات الإلكترونية الواردة عبر منصاتها الذكية أكثر من 96 ألف تبرع إلكتروني، في مؤشر يعكس تنامي وعي المجتمع وسهولة الوصول إلى قنوات العطاء الرقمية التي توفرها الجمعية.

وأوضحت الجمعية أن التبرعات عبر الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية وخيارات الدفع الإلكتروني شكّلت نسبة متنامية من إجمالي التبرعات خلال العام 2025، لا سيما في المواسم الخيرية وعلى رأسها شهر رمضان المبارك، مما أسهم في تعزيز سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية وتنفيذ المشاريع الخيرية بكفاءة عالية.

وأكد سعادة يوسف راشد المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، أن هذا الإنجاز يعكس ثقة المحسنين بالخدمات الرقمية للجمعية ونجاح استراتيجية التطوير التقني التي تهدف إلى تسهيل التبرع وضمان أعلى معايير الشفافية والأمان.