وزيرة المياه بجنوب أفريقيا تشيد بالمشاركة الفاعلة للإمارات في الاجتماع التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه

داكار في 27 يناير/وام/ أكدت معالي بيمي ماجودينا، وزيرة المياه والصرف الصحي في جمهورية جنوب أفريقيا، أن الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السنغال، في إطار الاجتماع التحضيري الرفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذى انطلق أمس بالسنغال تعكس التزامًا دوليًا متزايدًا بوضع ملف المياه في صدارة الأجندة العالمية.

وأشادت ماجودينا فى تصريح لوكالة أنباء الإمارات بالمشاركة الفاعلة لدولة الإمارات بأعمال الاجتماع ما سينعكس بدوره في تعزيز زخم الاستثمارات في قطاع المياه، وتطوير البنية التحتية المائية، ودعم الحلول المستدامة التي تسهم في تحقيق الأمن المائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية داعية إلى تكثيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسريع تحويل التعهدات الدولية إلى مشاريع عملية ذات أثر ملموس.

وأشارت إلى أن إطلاق خارطة الطريق لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بالتعاون بين دولة الإمارات والسنغال، يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز العمل الدولي المشترك في مواجهة تحديات ندرة المياه ، ومحطة مفصلية لتعزيز الالتزامات الدولية لدعم مسارات التنمية المستدامة على المستوى العالمي.