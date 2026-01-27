علي النعيمي يبحث التعاون البرلماني مع رئيس اللجنة البرلمانية الإيطالية للمناخ والبيئة

أبوظبي في 27 يناير /وام/ بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال استقباله في أبوظبي، سعادة ياكوبو موروني رئيس اللجنة البرلمانية للمناخ والبيئة في البرلمان الايطالي، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني.

تطرق اللقاء الذي حضره سعادة كل من سارة محمد فلكناز، وشيخة سعيد الكعبي، وحميد أحمد الطاير، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي إلى علاقات التعاون الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإيطالية، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة لاسيما في مجالات المناخ والبيئة والتنمية المستدامة.

وجرى تبادل وجهات النظر حول أبرز التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وأهمية تعزيز التعاون على صعيد الدبلوماسية البرلمانية نظرا لدورها المكمل للدبلوماسية السياسية في دعم الحوار والتفاهم بين الشعوب، وتنسيق المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال معالي الدكتور علي النعيمي إن العلاقات الإماراتية الإيطالية تمثل نموذجاً للتعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكداً أن تطوير قنوات التواصل البرلماني يسهم في دعم الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز التنسيق البرلماني في المحافل الإقليمية والدولية.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تنتهج سياسة ثابتة تقوم على نشر قيم التسامح والتعايش واحترام التنوع الثقافي والديني، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء وجود قواسم مشتركة راسخة تجمع دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية، تقوم على دعم ركائز السلام والأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا، وتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والتطرف، انطلاقًا من إيمان البلدين بأهمية التعاون الدولي في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين.