إنجاز 95% من إنشاءات مركز جاما للطيران الخاص بمطار الشارقة الدولي

الشارقة في 27 يناير/وام/ أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي وشركة جاما للطيران إحدى أبرز الشركات العالمية في خدمات الطيران الخاص ورجال الأعمال عن إنجاز 95% من الأعمال الإنشائية للمشروع الجديد في مطار الشارقة في خطوة محورية تستهدف تعزيز موقع الإمارة التنافسي في قطاع الطيران الخاص ورجال الأعمال وترسيخ حضورها على خارطة السفر الإقليمية والعالمية.

يهدف المركز المصمّم لخدمة الطائرات الخاصة ورجال الأعمال إلى توفير منظومة تشغيلية متكاملة ترتقي بتجربة الطيران الخاص من خلال بيئة متخصصة وخدمات شاملة تلبي متطلبات المشغلين وتواكب توسع هذا القطاع.

وأكد سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن التعاون مع شركة جاما للطيران يأتي في إطار التزام الهيئة بتلبية الطموحات المتزايدة لمشغلي الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال من خلال توفير مركز متخصص يعزز كفاءة الخدمات وجودتها ويجسد رؤية مشتركة لتعزيز مكانة الشارقة مركزا رائدا للطيران الخاص في المنطقة.

من جهته قال توم ميرفي المدير العام لخدمات مشغّل القاعدة الثابتة في شركة جاما للطيران إن مركز الطيران الخاص ورجال الأعمال يشكّل خطوة متقدمة في مسار الشراكة مع هيئة مطار الشارقة الدولي بفضل ما يوفره من بنية تحتية عالمية المستوى وخدمات متكاملة صُمّمت لتلبية متطلبات هذا القطاع المتنامي.

يأتي التقدم في تطوير المركز بالتزامن مع النمو المتواصل في حركة الطيران الخاص ورجال الأعمال عبر مطار الشارقة ما يؤكد زيادة الطلب على هذه الخدمات واستمرار توسع هذا القطاع الحيوي في الإمارة.