"أمريكية الشارقة" تنظم لقاء خريجيها السنوي

الشارقة في 27 يناير / وام / استضافت الجامعة الأمريكية في الشارقة مساء أمس لقاء خريجيها السنوي تحت رعاية وحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة وذلك تحت شعار "معًا نرتقي" جامعًا خريجي الجامعة من مختلف إمارات الدولة وخارجها في أمسية جدّدت الروابط واحتفت بذكريات مشتركة عكست روح مجتمع الجامعة.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي إن هذا اللقاء يؤكد أن ما يميّز الجامعة حقاً ليس المباني أو الحرم الجامعي بل مجتمع الأشخاص الذين يلتقون تحت مظلتها ليتعلّموا وينموا معاً فالانتماء إلى خريجي الجامعة الأميركية في الشارقة يعني أن تكون شريكاً في مستقبلها وستبقى هذه الرابطة قوية وكلما ارتقى خريجونا ارتقت الجامعة معهم.

وشهدت احتفالية هذا العام محطة خاصة بمناسبة مرور 25 عامًا على تخريج أول دفعة من طلبة الجامعة والذين أطلق عليهم اسم "الخريجون الرواد" (دفعة خريف 2000 وربيع 2001) ، و شارك أفراد الدفعة في موكب تكريمي وعرض فيديو خاص إلى جانب التقاط صورة تذكارية مع رئيسة الجامعة.

ومن أبرز محطات الأمسية إطلاق "منحة الخريجين للدراسات العليا" التي تتيح للخريجين المؤهلين فرصة متابعة دراساتهم العليا في الجامعة بمنحة ممولة بالكامل من الجامعة بنحو 200 ألف درهم .