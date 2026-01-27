"راكز" تطلق أولى فعاليات سلسلة النمو لعام 2026

رأس الخيمة في 27 يناير/وام/ أطلقت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" أولى فعاليات سلسلة النمو لعام 2026 عبر جلسة متخصصة تناولت أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتمثل في التسعير المتدني، وذلك تحت عنوان "من المنافسة السعرية إلى ريادة القيمة: التسعير من أجل الربحية لا البقاء".

جمعت الجلسة عددا من قادة القطاع لمناقشة سبل تمكين أصحاب الأعمال من الانتقال من استراتيجيات التخفيضات إلى نماذج تسعير قائمة على القيمة تعزز الربحية على المدى الطويل.

وأكدت الفعالية الافتتاحية حرص "راكز" على مواصلة دعم مجتمع الأعمال لديها عبر توفير رؤى عملية قابلة للتطبيق وتناولت النقاشات أسباب تسعير العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لمنتجاتها وخدماتها بأقل من قيمتها، وتأثير علم نفس التسعير والتموضع السوقي على قرارات الشراء، إضافة إلى سُبل تمكين الشركات من تجنب المنافسة السعرية وتعزيز هوامش الربح وبناء الثقة في الأسواق.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" إن النمو المستدام يبدأ من إتقان الأساسيات ويعد التسعير من أكثر القرارات تأثيرا على أداء الشركات، لكنه غالبا ما يُتخذ في ظل قدر من عدم اليقين ومن خلال افتتاح سلسلة النمو 2026 بهذا الموضوع، نهدف إلى تزويد مجتمع أعمالنا بإرشادات عملية تعزز المرونة، وترفع القدرة التنافسية، وتدعم الأداء على المدى الطويل.

وتضمنت الجلسة كلمة رئيسية ألقاها كودين كاراجيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إكسبيرينس إيدج" استعرض خلالها أُطر عمل عملية للتحول من المنافسة السعرية إلى ريادة القيمة، موضحاً دور التمركز الواضح واستراتيجيات التسعير القائمة على التنفيذ في تحسين الربحية ونتائج تكلفة تقديم الخدمة بشكل مباشر.

وشهدت الفعالية جلسة نقاشية تفاعلية ضمت سيندهو سريناث المدير الإداري لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة كويسشن برو، وسوفو سوندار تشاتيرجي مدير التميز المؤسسي والاستراتيجية والتخطيط في "راكز".

وناقش المشاركون تحديات التسعير التي تواجه الشركات الناشئة، ودور بيانات ورؤى العملاء في توجيه قرارات التسعير، وسبل الانتقال من التخفيضات القائمة على المخاوف إلى استراتيجيات نمو قائمة على القيمة.

واكتسب المشاركون رؤى عملية حول تعزيز التمركز السوقي، وتوظيف مبادئ علم نفس التسعير، وتبني أساليب تسعير قائمة على القيمة تسهم في دعم هوامش ربح مستدامة دون اللجوء إلى التخفيضات.

ومن المقرر أن تواصل سلسلة النمو لعام 2026 فعالياتها القادمة بالتركيز على موضوعات حيوية مثل إدارة التدفق النقدي والشفافية المالية وبناء شراكات قابلة للتوسع، مما يعزز دور "راكز" منصة معرفية تدعم الشركات في كافة مراحل رحلة نموها.