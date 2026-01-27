"مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026" يثري"منطقة التأثير" بتجارب 45 قائداً عالمياً

الشارقة في 27 يناير / وام / تستضيف "منطقة التأثير" إحدى المناطق العشر في "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" 30 كلمة رئيسية وجلسة نقاشية يقدمها أكثر من 45 متحدثاً من القيادات العالمية والإقليمية ونخبة من قادة الأعمال وصنّاع الإبداع وروّاد التغيير في حوار مفتوح مع مجتمع ريادة الأعمال العالمي وذلك لفتح مساحة لحوارات رفيعة المستوى تناقش مستقبل الشركات الناشئة وتعرض تجارب شركات ومبادرات نجحت في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي.

وبدعم من "أرادَ" يقدم مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) "منطقة التأثير" للعام الرابع على التوالي في إطار شراكة استراتيجية تستند إلى الالتزام المشترك بتعزيز جاهزية المجتمعات للمستقبل وتطوير الأفكار المبتكرة خلال المهرجان الذي يقام يومي 31 يناير الجاري و1 فبراير المقبل في "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار".

وتُرحّب "منطقة التأثير" بمجموعة من القيادات الإقليمية والعالمية من بينهم الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة و معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة و معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة و معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي أول وزيرة في دولة الإمارات و صاحبة السمو السيدة الدكتورة بسمة آل سعيد، رئيسة و مؤسسة لـ"عيادات همسات السكون" وسيباستيان فيتل الحائز بطولة العالم لسباق الفورمولا 1 أربع مرات إلى جانب نخبة من صناع السياسات وقادة القطاعات والمبدعين ورواد التغيير.

و قالت سعادة سارة عبدالعزيز النعيمي المدير التنفيذي لـ"شراع" :"تُعدّ منطقة التأثير جزءًا أساسيًا من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال إذ تجمع قيادات عالمية وروّاد تغيير ومبتكرين من قطاعات متنوعة تسهم رؤاهم في توجيه النقاش حول التحولات التي تشكّل مستقبل الأعمال والمجتمع وتوفّر المنطقة إطارًا عمليًا لتبادل الخبرات وصياغة توجهات واضحة بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر وعيًا ويفتح مسارات جديدة للتعاون ويُرسّخ مسارًا تنمويًا مستداماً يقوم على الاستثمار في الإنسان بوصفه أساس التنمية الحقيقية".

و قال أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ : "يشكل مهرجان الشارقة لريادة الأعمال منصة للأفكار الجادة والحلول ذات الأثر الكبير وتنسجم شراكتنا المستمرة مع شراع مع التزامنا بتوفير مساحات لمجتمعات متفاعلة وحيوية ويحمل برنامج منطقة التأثير هذا العام مجموعة واسعة من الأسماء البارزة في مجالات السياسات والأعمال والإبداع والرياضة بما يعكس المستوى العالي للحوار الذي يقدمه المهرجان عاماً بعد عام".

وتناقش "منطقة التأثير" أنظمة الغذاء وجودة الحياة الإقليمية في جلسة تحمل عنوان "بناء اقتصاد الغذاء المستقبلي" بمشاركة كلٍّ من الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي و معالي عبدالله بن طوق المري و معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك ويناقش المتحدثون موضوع الاستدامة والأمن الغذائي طويل الأمد في المنطقة.

و تناقش معالي الشيخة لبنى القاسمي ومنى القرق الرئيس التنفيذي لـ"مؤسسة ميم" مشهد العمل الخيري في الشارقة ودولة الإمارات والمنطقة ونهج التنمية الاجتماعية في جلسة بعنوان: "العمل الخيري والاستثمار المؤثر: إعادة صياغة مسار النمو المستدام في المنطقة".

و تقدم صاحبة السمو السيدة بسمة آل سعيد جلسة بعنوان "عالم يناسب الجميع" مستندةً إلى خبرتها الطويلة في مجال الصحة النفسية والأنظمة الاجتماعية وفي محور المساواة وتكافؤ الفرص في بيئات العمل يقدم ناند كيشور شودري مؤسس "سُجّاد جايبور" جلسة "القيادة الأخلاقية: بناء الأعمال بمنظور إنساني".

وتستعرض "منطقة التأثير" دروساً من رياضي محترف وأحد أشهر نجوم سباقات الفورمولا 1 - سيباستيان فيتل الذي سيقدم جلسة بعنوان "أداء عالٍ تحت الضغط: دروس الفورمولا 1 لروّاد أعمال اليوم".

بتل