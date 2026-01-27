"التعليم العالي" تنظم أول جلسة حوارية ضمن مبادرة مجالس المتعاملين

دبي في 27 يناير/وام/ نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أول جلسة حوارية ضمن مبادرة مجالس المتعاملين التي أطلقتها تحت عنوان حوارات مستقبل التعليم العالي وذلك لمناقشة المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي الصادر مؤخرا وتسليط الضوء على انعكاساته العملية على منظومة التعليم العالي في الإمارات.

وأكد معالي عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، في كلمته الافتتاحية أن المرسوم بقانون يمثل تحولا نوعيا في مسارات تطوير منظومة التعليم العالي ويؤسس لإطار تشريعي مرن وتمكيني ينقل المنظومة من التركيز على المدخلات والإجراءات إلى نموذج قائم على جودة المخرجات بما يعزز مواءمتها مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح معاليه أن المرسوم ينظر إلى مؤسسات التعليم العالي باعتبارها شريكا أساسيا في بناء المنظومة وتعزيز تنافسيتها العالمية ويرسخ مبدأ التكامل المؤسسي بين الوزارة والجهات المحلية المنظمة للتعليم العالي بما يضمن توحيد الأطر وتنسيق الجهود على مستوى الدولة ، مشيراً إلى أهمية تكامل وتبادل البيانات مع مؤسسات التعليم العالي باعتبارها عنصراً محوريا في تعزيز الشفافية وتحسين جودة التخطيط ودعم اتخاذ القرار المبني على بيانات حديثة وموثوقة.

وأكد معاليه أن حوارات مستقبل التعليم العالي التي انطلقت من دبي وتمتد إلى بقية إمارات الدولة خلال الفترة المقبلة تعكس التزام الوزارة بالتواصل المستمر مع مؤسسات التعليم العالي لضمان التطبيق الأمثل لمواد المرسوم وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وشهدت الجلسة مشاركة قرابة 200 ممثل عن مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التدريب التقني والمهني وتم استعراض أبرز ملامح القانون الجديد الذي يشكل مظلة تشريعية موحدة تنظم قطاع التعليم العالي وتوفر إطارا أكثر مرونة لدعم الابتكار وتعزيز جودة المخرجات التعليمية والبحثية ومواكبة التطورات العالمية.

وسلطت الجلسة الضوء على محاور رئيسية من بينها توحيد منظومة الترخيص والاعتماد وضمان الجودة وتنظيم التعليم الرقمي والمدمج ومواءمة منظومة التعليم العالي مع أفضل الممارسات العالمية إضافة إلى أهمية تبادل البيانات لتسهيل الإجراءات وتمكين المؤسسات من التخطيط والتطوير.