تعاون بين جامعة خليفة و"لود أوتونومس" بمجال تكنولوجيات الطيران

أبوظبي في 27 يناير / وام / أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشركة "لود أوتونومس" توقيع مذكرة تفاهم تجمع بين ريادة الجامعة في البحوث والابتكارات وخبرات الشركة من أجل تعزيز التعاون على صعيد أنظمة الدفع الكهربائي والتنقل الجوي المتقدم والتعلم التطبيقي للطلبة.

تركز هذه الشراكة - التي تدعم طموح دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها في صدارة الجيل التالي من تكنولوجيات الطيران- على المركبات الجوية غير المأهولة ذات الإقلاع والهبوط العمودي.

وقع مذكرة التفاهم سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وراشد مطر المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة "لود أوتونومس".

وقال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري إن شراكة جامعة خليفة مع "لود أوتونومس" تعكس التزامها بتطوير الجيل التالي من الكفاءات الهندسية التي ستقود التقدم في تكنولوجيات الطيران المستدام والتنقل المتطور والطاقة النظيفة.

وأضاف أن هذه الشراكة تعزز المنظومة المتنامية للابتكار في قطاع الطيران والفضاء في أبوظبي وتؤكد الدور المتواصل الذي تقوم به جامعة خليفة بوصفها مركزا للبحوث المُتقدمة وتطوير القوى العاملة، وتضمن الجامعة، من خلال العمل مع شركاء مبتكرين في القطاع الصناعي كشركة "لود"، توفير الفرصة لطلبتنا للاطّلاع على التحديات الواقعية والمساهمة بشكل فعال في القطاعات التي تركز على المستقبل في دولة الإمارات.

من جانبه قال راشد مطر المناعي إن العمل مع جامعة خليفة يتيح لنا التفاعل بشكل مباشر مع المهندسين والباحثين الشباب ودعم تطوير حلول التنقل الجوي المقدم في دولة الإمارات، وتمثل هذه المذكرة خطوة هامة لمواءمة البحوث الأكاديمية مع المتطلبات التشغيلية الفعلية.

وسيعمل الشريكان على مشروع تجريبي في مجال تحليل وتصميم أنظمة الدفع الكهربائي بمشاركة طلبة البكالوريوس في جامعة خليفة، مع إتاحة الفرص لرعاية بحوث الدراسات العليا من خلال مركز الطاقة المتقدمة بالجامعة.

ويشمل التعاون تقديم محاضرات تقنية مشتركة وتنسيق زيارات بين القطاعين الأكاديمي والصناعي وتوفير فرص تدريب عملي لطلبة جامعة خليفة في مرافق شركة "لود" المتطورة في أبوظبي.

وتسهم هذه المبادرات في تحسين مستويات التَّعَلُّم التطبيقي وتسريع وتيرة الابتكار وتنمية الكفاءات الهندسية في دولة الإمارات.