برعاية حمد الشرقي .. انطلاق فعاليات ملتقى الفجيرة الاعلامي 10 فبراير

الفجيرة في 27 يناير/وام/ تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة تنطلق فعاليات ملتقى الفجيرة الإعلامي يومي 10 و11 فبراير المقبل وينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة ، تحت عنوان " الإعلام الجديد .. أقنعة الحقيقة ".

وعقدت اللجنة العليا للملتقى مؤتمراَ صحفياَ حضره سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة ، و سعادة ناصر محمد اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ، وسعادة جمال آدم مدير المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة ، وعدد كبير من الإعلاميين ومنظمي الملتقى وذلك في فندق دبل تري – هيلتون بالفجيرة.

وتحدث سعادة محمد الضنحاني في بداية المؤتمر عن القفزة النوعية التي شملت جميع مكونات المنظومة الإعلامية في الإمارة ، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ، ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وأوضح أنه في ظل الأهمية المتزايدة للملتقى، بوصفه أحد ثمار الدعم المتواصل لسموهما، وما يمثله من منصة جامعة لنخبة من الإعلاميين العرب لمناقشة التحديات الراهنة، تبرز قضايا الإعلام الجديد بوصفها من أكثر الملفات إلحاحاً وأضاف أن التطور التكنولوجي المتسارع أسهم في فتح المجال على مصراعيه أمام تداول المعلومات، في وقت باتت فيه الحقيقة ترتدي أقنعة متعددة، يسهل تزييفها أو تحريفها عبر التقنيات الرقمية الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن تقنيات الذكاء الإصطناعي غيّرت قواعد المشهد الإعلامي، وفرضت واقعاً جديداً تتراجع فيه الحدود بين المعلومة الصحيحة والمضللة، الأمر الذي يستدعي من المؤسسات الإعلامية الرسمية تطوير أدواتها وخطابها، وتعزيز الوعي المهني، وتوظيف التقنيات الحديثة لحماية الحقيقة وترسيخ إعلام مسؤول يخدم المجتمع ويحفظ استقراره وتقدمه.

وتتضمن فعاليات الدورة الجديدة سبع جلسات حوارية تبدأ بالافتتاح الرسمي إلى جانب ورش العمل ، بحضور عدد من وزراء الإعلام العرب ورؤساء تحرير وكالات الأنباء والإعلاميين من مختلف أنحاء العالم العربي.

وتمهيدا لهذه الدورة ولأول مرة انطلقت النسخة الأولى من مسابقة " إعلامي الغد" بمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة من مدارس مختلفة في إمارة الفجيرة وتتضمن فعالياتها مجموعة من الورش التدريبية التفاعلية التي تركز على أساسيات العمل الإعلامي، مثل مهارات التقديم، الإلقاء، العمل أمام الكاميرا، وأخلاقيات الإعلام، بأسلوب مبسط يناسب الفئة العمرية المستهدفة.

تأتي هذه المسابقة في إطار الاهتمام باكتشاف المواهب الطلابية مبكرًا، والاستثمار في بناء جيل واعٍ يمتلك أدوات الإعلام الحديث، قادر على إيصال رسالته من خلال صناعة محتوى هادف ومؤثر ومسؤول.

ويسلط الملتقى الضوء على جهود رواد الإعلام والصحف المميزة في إثراء المشهد الإعلامي لسنوات وسيتم تكريم الرائد الإعلامي الدكتور عبدالله النويس والرائد الإعلامي أحمد الشيخ وصحيفة الخليج الإماراتية وصحيفة الدستور الأردنية خلال فعاليات الملتقى وذلك تقديراً للدور المحوري الذي يلعبه الإعلام في نقل المعرفة، وتعزيز الوعي المجتمعي.

يذكر أن ملتقى الفجيرة الإعلامي يُعد منصة رائدة تجمع نخبة الإعلاميين العرب لمناقشة أبرز القضايا الإعلامية والتحديات المعاصرة ، وتركز على استشراف مستقبل الإعلام في ظل التحولات الرقمية والتقنيات الحديثة ، وتبادل الخبرات من خلال جلساته الحوارية وورش العمل المتخصصة.