مركز تدريب شرطة رأس الخيمة ينظم 48 دورة متخصصة خلال 2025

رأس الخيمة في 27 يناير/وام/ نفذّ مركز تدريب شرطة رأس الخيمة خلال العام الماضي 48 دورة متخصصة في مجالات شرطية وأمنية متنوعة، بلغ عدد المستفيدين منها 978 منتسباً من مختلف القيادات العامة للشرطة.

وأشار الرائد أحمد آل علي مدير مركز تدريب شرطة رأس الخيمة بالإنابة إلى أن عقد هذه الدورات على مدار العام 2025 يندرج ضمن خطة وزارة الداخلية الهادفة إلى تطوير قدرات منتسبيها ومهاراتهم بما ينسجم مع جهودها في تعزيز الأمن والأمان وتعزيز جودة الحياة للمتعاملين، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة في قطاعات العمل الشرطي كافة في الدولة.

وأضاف أن المحاضرين المواطنين القائمين على هذه الدورات شكلوا النسبة الأعلى من إجمالي المحاضرين ما يعكس حرص مركز تدريب شرطة رأس الخيمة على الاستفادة من الخبرات والكفاءات التدريبية الوطنية، لافتاً إلى تنوع عناوين الدورات التي عُقدت خلال العام الماضي، بما يحقق الاستفادة المطلوبة والأهداف الموضوعة ويسهم في تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق أعلى معايير الشفافية والجودة والكفاءة عبر التركيز على تطوير المخرجات وتعزيز قدرات المنتسبين في استشراف المستقبل والابتكار والتميز الوظيفي.