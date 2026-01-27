معرض جواهر الإمارات 2026 ينطلق غداً بإكسبو الشارقة

الشارقة في 27 يناير/وام/ ينطلق غداً في مركز إكسبو الشارقة "معرض جواهر الإمارات 2026" في نسخته السابعة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة و يستمر حتى الأول من فبراير المقبل ، بمشاركة واسعة تضم أكثر من 180 من صانعي المجوهرات وأكثر من 500 علامة تجارية محلية وعالمية.

تتوزع أجنحة المعرض هذا العام على مساحة تبلغ 12 ألف متر مربع مع مشاركات من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا تشمل أجنحة من السعودية وقطر ولبنان وإيطاليا وروسيا وتركيا وسنغافورة وتايلاند والهند وباكستان تعرض أحدث تصاميم الذهب والألماس والمجوهرات المصنّعة واللؤلؤ والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة فضلاً عن مشاركة واسعة من العارضين الإماراتيين وجناح خاص يبرز إبداعات المصممين الإماراتيين الذين أثبتوا حضورهم بفاعلية في هذا المجال تحت مظلة منصة "صاغة الإمارات".

ويستقطب المعرض على مدار خمسة أيام نخبة من المصممين العالميين وعشاق المجوهرات وكبار المشترين وشخصيات بارزة ويمثل منصة استراتيجية لدعم قطاع الذهب والمجوهرات وتعزيز مكانة الشارقة مركزا إقليميا ودوليا لهذه الصناعة مستفيداً من توقيته في بداية العام الذي يعزز جاذبيته التجارية في ظل الطلب المتزايد على الذهب في الدولة ومن النجاح اللافت للدورات السابقة الذي انعكس في اتساع المشاركات وتنامي قيمة المشتريات.

يتميز المعرض في نسخته الجديدة بإطلاق "جناح الفخامة" في مساحة مخصصة لأرقى دور المجوهرات والتصاميم الاستثنائية تضم نخبة من العلامات العالمية الأكثر شهرة وتتيح للزوار الاطلاع على أحدث إبداعات المجوهرات الراقية واقتناء القطع الفريدة والنادرة.

ويقدم المعرض لزواره فرص شراء مميزة وصفقات مربحة إلى جانب مجموعة من الفعاليات والمسابقات والجوائز الكبرى ما يجعله وجهة رئيسية لعشاق الأناقة ومنصة لاكتشاف أحدث صيحات المجوهرات فيما يتيح للمشاركين الاستفادة من حملات تسويقية قوية وتغطية إعلامية واسعة ومزايا تنظيمية تشمل أسعاراً تنافسية لمساحات العرض ومرونة في تصميم الأجنحة.