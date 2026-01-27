محمد الشرقي يستقبل حملة الشهادات العليا ويؤكد أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية

الفجيرة في 27 يناير/ وام/ أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية المؤهلة علميًا، ودورها المحوري في دعم مسيرة التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال لقاء سموّه، في مكتبه بالديوان الأميري، عددًا من حملة الشهادات العليا من أبناء الإمارة، حيث اطّلع سموّه على مساراتهم الأكاديمية وتخصصاتهم العلمية، مشيدًا بجهودهم العلمية وحرصهم على الإسهام في مسيرة التنمية.

وأشار سموّه إلى التزام إمارة الفجيرة بدعم وتمكين الكفاءات الوطنية، تنفيذًا لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الهادفة إلى إعداد كوادر مؤهلة تسهم بفاعلية في قيادة التحولات التنموية وتعزيز استدامتها.

من جانبهم، أعرب الخريجون عن خالص شكرهم وتقديرهم لسموه، على حفاوة الاستقبال واهتمامه ودعمه المتواصل بالكفاءات الوطنية، مؤكدين أن توجيهات سموه تمثّل حافزًا لهم لمواصلة التميز العلمي وتسخير معارفهم وخبراتهم في خدمة الوطن.

حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.