بلدية دبي تُطلق تحدياً عالمياً لبناء فيلا سكنية متكاملة باستخدام أنظمة البناء الروبوتية

دبي في 27 يناير/وام/ أعلنت بلدية دبي إطلاق تحدٍ عالمي لبناء فيلا سكنية متكاملة باستخدام أنظمة البناء الروبوتية، ضمن تحالف محلي وعالمي يضم أكثر من 25 شركة متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب جامعات ومراكز بحثية محلية ودولية، بقيادة بلدية دبي، و ذلك في خطوة نوعية تعكس النهج الاستباقي لإمارة دبي في تصميم مستقبل المدن.

يُعد هذا المشروع سابقة عالمية تمثل نموذجاً عملياً لكيفية انتقال قطاع البناء والتشييد من النماذج التقليدية إلى منظومة ذكية، أكثر إنتاجية واستدامة وجودة، بما يواكب التحولات العالمية المتسارعة، ويعزز مكانة دبي مدينة لا تكتفي بتبني المستقبل، بل تعمل على اختباره وتطويره وتصدير نماذجه إلى العالم.

جاء هذا الإعلان خلال تفعيل مركز الابتكارات والأبحاث في البناء والتشييد (04 ConTech Valley) بالشراكة مع مدينة إكسبو دبي، تنفيذاً للاتفاقية التي وقعت مؤخراً والرامية إلى إنشاء مركز الابتكارات والأبحاث في مواد وأنظمة وتقنيات البناء والتشييد ضمن مدينة إكسبو دبي، لدعم تقنيات الجيل الجديد في البناء والتنمية العمرانية وأنظمة المدن المستقبلية وذلك في إطار استراتيجية بلدية دبي لتكنولوجيا البناء والتشييد، التي تهدف إلى إعادة تعريف القطاع، وتحويله إلى قطاع قائم على الابتكار والتكامل بين التكنولوجيا والتنظيم والشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة المشاريع، وتقليل الاعتماد على العمالة، وتحقيق أعلى معايير الاستدامة.

وفي هذه المناسبة قال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي إن دبي تمضي في مسار واضح نحو إعادة صياغة مستقبل قطاع البناء والتشييد، من خلال تبنّي تقنيات متقدمة تحول هذا القطاع إلى منظومة ذكية، مرنة، وأكثر استدامة مؤكداً أن بلدية دبي لا تتعامل مع التكنولوجيا كخيار مستقبلي، بل بوصفها أداة حاضرة لتسريع التنمية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف سعادته أن إطلاق مركز (04 ConTech Valley)، وتفعيل مجموعة الأعمال لشركات تكنولوجيا البناء والتشييد، إلى جانب الإعلان عن تحدي بناء أول فيلا سكنية في العالم باستخدام أنظمة البناء الروبوتية، يعكس نهج بلدية دبي في ربط الابتكار بالتطبيق العملي، وتحويل الأفكار المتقدمة إلى حلول قابلة للتنفيذ والتوسع التجاري.

و قال : " نعمل في دبي على بناء منظومة متكاملة يكون فيها التشريع محفزاً للابتكار المسؤول، والشراكات رافعة للتطوير، والتكنولوجيا محركاً رئيسياً لمدن المستقبل ، ومن خلال هذه المبادرات، نرسخ مكانة دبي مركزا عالميا لتجربة وتطوير وتصدير تقنيات البناء والتشييد الذكي والمستدام".

وسيتم تنفيذ المشروع باستخدام الروبوتات بالشراكة مع شركة "زاكوا فنتشرز" (Zacua Ventures)، و"مجموعة وورث" (Würth)، وبمشاركة شركات عالمية رائدة في روبوتات البناء، إلى جانب مقاولين وشركات هندسية محلية، في نموذج تطبيقي يعكس قدرة دبي على توظيف الشراكات العالمية لخدمة أهدافها التنموية طويلة المدى.

كما أطلقت بلدية دبي بالتعاون مع "صندوق زاكوا الاستثماري العالمي" ومقره سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأميركية؛ "التقرير العالمي لتكنولوجيا البناء والتشييد"، ويشير إلى التسارع العالمي في تبني تكنولوجيا البناء، حيث تفيد التوقعات بأن حجم الاستثمارات في تكنولوجيا البناء سيصل إلى أكثر من 30 مليار دولار بحلول 2033 بنمو 17.5% سنوياً.

وأشار التقرير إلى أن نقص العمالة يعد أبرز التحديات التي تواجه سوق البناء والإنشاءات، مما يحفز الاستثمار في التكنولوجيا من خلال تقنيات بناء جديدة مثل البناء بالروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد. وقدم التقرير رؤى حول أهم تقنيات التكنولوجيا المتقدمة التي يركز عليها القطاع الإنشائي.

وعلى هامش الحدث، أعلنت بلدية دبي، بالتعاون مع غرف دبي، عن إطلاق مجموعة الأعمال لشركات تكنولوجيا البناء والتشييد (ConTech Group)، لتشكل إطاراً مؤسسياً منظماً يضم الجهات الحكومية، والمطورين، والمقاولين، ومزودي التكنولوجيا، والمستثمرين، والباحثين، بهدف بناء منظومة متكاملة تعزز الابتكار المسؤول، وتحسن كفاءة المشاريع، وترفع جودة المخرجات العمرانية.

وفي إطار دعم هذه المنظومة، أبرمت بلدية دبي ثلاث اتفاقيات استراتيجية مع "زاكوا فنتشرز"، و"صندوق حي دبي للمستقبل"، و "ذا لاب فنتشرز"، لبناء مسار مستدام للابتكار في قطاع البناء، ودعم الشركات الناشئة، وربطها بالمشاريع والجهات التنظيمية، وتعزيز البحث والتطوير والاستثمار في تقنيات المستقبل، وجذب شركات تكنولوجيا البناء من مختلف أنحاء العالم إلى دبي.

كما أطلقت بلدية دبي، بالتعاون مع شركة شوبا العقارية، استراتيجية 70-70 لعام 2030، التي تهدف إلى تصنيع 70% من المباني داخل المصانع، وأتمتة 70% من عمليات هذه المصانع، بما يسهم في رفع الجودة، وتسريع الإنجاز، وتعزيز الاستدامة في قطاع البناء.

و خلال جلسة حوارية حول منظومة قطاع البناء والتشييد، ناقش الشركاء في القطاع الحكومي والخاص إلى جانب شركات تكنولوجيا ناشئة، الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع مع رسم خارطة طريق لتكنولوجيا البناء من خلال قيادة بلدية دبي لاستراتيجية البناء والتشييد.

وخلال الحدث، أعلنت بلدية دبي عن منحها "شركة شاينا ستيت للمقاولات"، اعتماد نظام البناء النمطي (Modular Construction System)، لتمثل بداية انطلاقة جديدة في معايير وممارسات البناء الذكي في دبي.

كما ستعمل شركة "أمانة" على اعتماد نظام البناء النمطي لإنشاء مساحات عمل مشتركة للشباب في المرافق العامة، بما يوفر بيئة عمل مرنة ومتكاملة.