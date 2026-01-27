هزاع بن زايد يشهد توقيع اتفاقية بين مكتب أبوظبي للاستثمار و"ستيت ستريت" لإنشاء مركز عمليات جديد للشركة في منطقة العين

العين في 27 يناير/وام/ شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، توقيع اتفاقية بين مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة "ستيت ستريت"، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية للمستثمرين والمدرجة في بورصة نيويورك، وذلك لإنشاء مركز عمليات جديد للشركة في منطقة العين.

والتقى سموّه، على هامش توقيع الاتفاقية، رون أوهانلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ستيت ستريت" وبحثا سُبل تعزيز التعاون والشراكة في مجالات الخدمات المالية والاستثمارية، ودعم توسُّع الشركة في منطقة العين، بما يسهم في تعزيز مكانة المنطقة مركزاً جاذباً للاستثمارات النوعية والفرص الاقتصادية.

حضر اللقاء وتوقيع الاتفاقية، معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان؛ ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، رئيس مجلس إدارة "أبوظبي العالمي" (ADGM)؛ وسعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار.

تُعد هذه الاتفاقية، التي وقَّعها سعادة بدر سليم سلطان العلماء عن مكتب أبوظبي للاستثمار، ورون أوهانلي عن شركة "ستيت ستريت"، خطوة مهمة ضمن استراتيجية التوسُّع طويلة الأمد للشركة في دولة الإمارات والمنطقة إلى جانب تعزيزها دور شركة "ستيت ستريت" باعتبارها شريكاً استراتيجياً ضمن منظومة "أبوظبي العالمي" (ADGM).

وبموجب هذه الاتفاقية، سيوفر مركز العمليات الجديد أكثر من 300 وظيفة في قطاع الخدمات المالية على مدى السنوات الأربع المقبلة، بما يتيح مسارات مهنية نوعية للكفاءات والكوادر الإماراتية في منطقة العين.

وستتعاون شركة "ستيت ستريت"، بموجب الاتفاقية، مع الجامعات المحلية لإتاحة فرص وظيفية وتدريبية للخريجين، إلى جانب تنظيم برامج تدريب وورش عمل متخصصة تسهم في صقل مهارات الشباب، بما ينسجم مع رؤية إمارة أبوظبي في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وقادر على المنافسة العالمية.

يأتي هذا التعاون ضمن إطار مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، والذي يهدف إلى تطوير منظومة مالية واستثمارية متكاملة تجمع بين الحلول المبتكرة والتقنيات الرقمية والمالية المتقدمة.

ومن المتوقع أن يسهم المجمّع بحلول عام 2045 في إضافة 56 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، واستقطاب استثمارات بنحو 17 مليار درهم، بما يتماشى مع جهود التنويع الاقتصادي على مستوى الإمارة.

وأكَّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أن استقطاب الاستثمارات النوعية وبناء الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية الرائدة يُشكِّل ركيزة أساسية في دفع عجلة مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، مشيراً سموّه إلى أهمية توجيه هذه الاستثمارات نحو دعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل نوعية للكفاءات الإماراتية، وتمكين الكوادر الوطنية، بما يعزّز تنافسية إمارة أبوظبي ومنطقة العين في هذه القطاعات الحيوية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وبهذه المناسبة، قال معالي أحمد جاسم الزعابي: "يُمثِّل توسُّع شركة (ستيت ستريت) في منطقة العين خطوة استراتيجية تعكس ثقة المستثمرين العالميين في كفاءة منظومة الأعمال في إمارة أبوظبي، وتُجسِّد نموذجاً للشراكات طويلة الأمد التي تركّز على بناء القدرات البشرية وتعزيز الجاهزية للمستقبل، بما يدعم أجندة التنمية الاقتصادية للإمارة، ويتماشى مع مستهدفات رؤية (اقتصاد الصقر)".

من جانبه، قال رون أوهانلي: "تقوم استراتيجية شركة (ستيت ستريت) على تلبية متطلبات عملائها، والحرص على الاستثمار في نمو أعمالها في دولة الإمارات، وتوسيع حضورها في إمارة أبوظبي و(أبوظبي العالمي) (ADGM) ، وتُعد أبوظبي ومنطقة العين من الأولويات الاستراتيجية لشركة (ستيت ستريت)، حيث نؤمن بأن خبراتنا في المراكز المالية العالمية قادرة على الإسهام في دعم مسيرة الإمارة نحو تعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد في مجال الخدمات المالية والاستثمارية".

يُذكر أن شركة "ستيت ستريت" كانت قد أسست حضورها في أبوظبي في عام 2018 من خلال "أبوظبي العالمي" (ADGM)، وتواصل تقديم خدماتها للعملاء المؤسسيين في المنطقة.

ويُعد إطلاق مركز العمليات الجديد في منطقة العين امتداداً لهذا الالتزام، بما يعزز إسهامات الشركة في تطوير قطاع الخدمات المالية وتمكين الكفاءات على مستوى الإمارة.