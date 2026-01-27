رافد لحلول المركبات وشركة المصادر الأولى للتحقق والمطابقة يعززان تعاونهما المشترك

الشارقة في 27 يناير/وام/ وقعت شركة رافد لحلول المركبات اليوم بمقرها اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة المصادر الأولى للتحقق والمطابقة بهدف دعم وتقديم عملية تصدير متكاملة للمركبات من الإمارات إلى المملكة العربية السعودية وفق متطلبات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) ونظام SABER.

وقّع الاتفاقية أحمد جمعة المشرخ مدير عام رافد لحلول المركبات ووصايف المعيوف الرئيس التنفيذي في شركة المصادر الأولى للتحقق والمطابقة بحضور عدد من المسؤولين في كلا الجانبين .

وقال أحمد جمعة المشرخ :" تمثل هذه الشراكة خطوة استباقية لمواكبة التطورات التنظيمية الجديدة في متطلبات تصدير المركبات من الإمارات إلى المملكة العربية السعودية والتي تشترط الحصول على شهادة المطابقة عبر منصة " SABER" قبل تصدير المركبة ومن خلال التعاون مع شركة المصادر الأولى للتحقق والمطابقة نوفر لعملائنا عملية متكاملة تجمع بين الفحص و الامتثال التنظيمي ما يضمن رحلة تصدير سلسة وفعالة ويعزز التكامل المؤسسي بين الإمارات والمملكة مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والدقة في كل مرحلة من مراحل تصدير المركبات.

تأتي هذه الشراكة في إطار التزام هيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية باللوائح الجديدة في المملكة التي تتطلب إجراء فحص تطابق المعايير لجميع المركبات بما فيها الدراجات النارية والمركبات الخفيفة قبل التصدير وهو شرط أساسي للحصول على الشهادة اللازمة لدخول السوق السعودية و بموجب الاتفاقية ستقوم شركة رافد بإجراء هذه الفحوصات المطلوبة من مراكزها.

يشار إلى أن شركة رافد لحلول المركبات إحدى الشركات التابعة للشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.