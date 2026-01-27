العمل المسرحي" الزير سالم " يستقطب 4800 مشاهد على مسرح المجاز بالشارقة

الشارقة في 27 يناير / وام / استقطبت الملحمة المسرحية "الزير سالم" 4800 مشاهد على مسرح المجاز بالشارقة، على مدى ثلاثة أيام متتالية وأعادت للذاكرة قصة الملحمة التاريخية الشهيرة لتروي حكاية ثأر أبو ليلى المهلهل لأخيه كليب واستعرضت الصراع بين الخير والشر في حبكة درامية معاصرة ذات عمق إنساني بمشاركة نخبة من الفنانين العرب والإماراتيين.

وتقدم فريق عمل المسرحية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ببالغ الشكر والعرفان على دعمه المتواصل للقطاع المسرحي والفني وحرص سموه على رعاية الإبداع والمبدعين لافتين إلى انعكاس هذا الدعم على استدامة الحراك المسرحي والثقافي وتعزيز أهدافه.

وأثنى المشاركون على الحضور الجماهيري اللافت الذي رافق العمل المسرحي وما عكسه من تقدير الجمهور للمسرح العربي الأصيل ويعكس مكانته في وجدانهم.

وأكد الممثل سلوم حداد مخرج ومشارك في بطولة العمل المسرحي أن الوقوف على مسرح المجاز في إمارة الشارقة يشكل تجربة مسرحية ثرية وثقافية استثنائية مع حضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة داعم المسرح بوصفه رسالة ثقافية وإنسانية.

ولفت حداد إلى مشروع الشارقة الثقافي المتكامل مشيراً إلى مسرح المجاز الذي احتضن واحدة من أعظم الملاحم العربية برؤية فنية معاصرة تحترم عمق النص وأصالته.

من جانبه أكد الفنان عابد فهد أن حضور صاحب السمو حاكم الشارقة العرض الأول لهذا العمل المسرحي والملحمة التاريخية كان له أثر كبير في نفوس الفنانين المشاركين.

من جهته أكد الفنان باسم ياخور أن إمارة الشارقة تشكل تجسيدا للأصالة وتخلق مساحة للإبداع إذ جمعت إمارة الثقافة الفنانين في تجربة مسرحية عميقة ومتجذرة انطلقت من قصة تاريخية لها حضورها القوي في وجدان المشاهد العربي وهي ملحمة الزير سالم بحضور جمهور واعِ ومتذوق للفن الأصيل وللسيرة الشعبية .

وعبر الفنان إبراهيم سالم عن سعادته وفخره بالمشاركة في هذه الملحمة التاريخية التي حضرها صاحب السمو حاكم الشارقة الداعم للفن والإبداع والمسرح العربي مشيراً إلى أن تجربته في العمل المسرحي الذي احتضنه مسرح المجاز يشكل إضافة مهمة لمسيرته الفنية.