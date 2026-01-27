منتخب الإمارات للبلياردو يشارك في بطولة آسيا بجاكرتا

دبي في 27 يناير/وام/ يشارك منتخبنا الوطني للبلياردو في بطولة آسيا للبلياردو، ضمن منافسات العشر كرات للرجال والتسع كرات للناشئين، التي انطلقت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم و تستمر حتى 31 يناير الجاري.

وأعلن اتحاد الإمارات لألعاب البليارد في بيان اليوم أن منتخب الإمارات في البطولة يمثله 3 لاعبين هم محمود شريف، وخالد الزرعوني، وسالم النعيمي.

ويستهل لاعبو المنتخب الوطني مشاركتهم في منافسات مسابقة العشر كرات، حيث يلتقي خالد الزرعوني مع منافسه فو هوان من هونغ كونغ، فيما يواجه محمود شريف اللاعب أنجيلو أريولا من الفلبين.

وعلى صعيد آخر، تواصلت في مقر أكاديمية الاتحاد بدبي منافسات الحدث الرابع من بطولة كيوتور الشرق الأوسط للسنوكر، حيث أُقيمت اليوم مباريات الدور نصف النهائي. حيث تأهل إلى المباراة النهائية كل من العراقيين علي علي وعماد عدنان، في اللقاء الذي يجمع بينهما غدًا.