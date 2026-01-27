انخفاض بنسبة 4.1% في مناولة البضائع بميناء أنتويرب البلجيكي خلال 2025

بروكسل في 27 يناير/ وام / أعلنت هيئة ميناء أنتويرب-بروج البلجيكي اليوم عن تراجع حجم مناولة البضائع بنسبة 4.1% خلال عام 2025 ليبلغ 266.5 مليون طن، نتيجة التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية.

وأشارت الهيئة إلى أن الميناء تأثر بالحرب في أوكرانيا، والنزاعات التجارية، وازدحام محطات الحاويات، إضافة إلى الإضرابات العمالية التي تسببت بخسارة نحو 2.4 مليون طن.

وأوضح الرئيس التنفيذي للميناء جاك فانديرميرن أن عام 2025 أبرز مدى تأثر الميناء بالتطورات الجيوسياسية والاقتصادية، رغم حفاظه على مكانته كمركز استيراد وتصدير.. وشهد الميناء زيادة في حصة الواردات.

وأصبحت الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول للميناء خلال العام الماضي، متقدمة على المملكة المتحدة، مع أكثر من 31 مليون طن من البضائع القادمة من الولايات المتحدة نتيجة ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال، في حين تراجعت صادرات بلجيكا إلى السوق الأميركية بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة على الحديد والصلب.

كما زادت واردات الحاويات من الصين بنسبة تقارب 4%، في وقت انخفضت صادرات الحاويات إلى الصين بنفس النسبة، مع توقع أن تتصدر الصين مصادر السيارات بحلول 2025. وأشار فانديرميرن إلى تزايد الضغوط على القطاع الصناعي، مع سحب استثمارات وإغلاق أقسام وتسريح عمال من قبل شركات كبرى. وأضاف أن أزمة الصناعات الكيميائية مستمرة دون حلول واضحة.

ويستضيف الميناء الشهر المقبل قمة صناعية بحضور مسؤولين أوروبيين لمناقشة مستقبل الصناعة الأوروبية. وختم فانديرميرن بالإشارة إلى تصاعد التحذيرات من الشركات، مؤكدًا أن المنافسة الحقيقية مع الصين وليست مع موانئ أوروبية مثل روتردام، معتبرًا أن المنافسة تزداد صعوبة في ظل الظروف الراهنة.