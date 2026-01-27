جمعية الشارقة الخيرية تناقش خطة التشغيل لعام 2026 ومبادرات رمضان

الشارقة في 27 يناير/ وام / استعرضت جمعية الشارقة الخيرية الخطة الخاصة بشهر رمضان المبارك والتي تتضمن حزمة من البرامج الموسمية والمبادرات الإنسانية الموجهة داخل الدولة وخارجها وما تم تنفيذه من الاستعدادات المتعلقة بالشهر الفضيل إضافة إلى الخطة التشغيلية للعام 2026 التي تهدف إلى تنظيم العمل ورفع كفاءة الإنجاز وتحقيق أثر أعمق للمشاريع.

جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة الجمعية بمقرها برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الإدارة حيث تمت مناقشة عددا من الملفات التنظيمية والمالية المدرجة على جدول الأعمال في إطار حرص المجلس على تعزيز كفاءة الأداء وضمان استدامة العمل الخيري وتطوير أثره داخل الدولة وخارجها.

وناقش الحضور الموازنة التقديرية لإدارة المساعدات حيث جرى التأكيد على ضرورة مواءمة المخصصات مع تنامي الاحتياجات الإنسانية وتزايد أعداد الطلبات المقدمة بما يعكس التزام الجمعية بدورها تجاه الفئات المستحقة كما استعرض الأعضاء نتائج الدخل العام لعام 2025 والتي عكست نموا ملحوظا في موارد الجمعية بفضل ثقة المحسنين والداعمين الأمر الذي يعزز قدرة الجمعية على التوسع في برامجها ومبادراتها.

حضر الاجتماع الأعضاء محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور سعيد مصبح الكعبي وسعيد غانم السويدي والدكتور يعقوب النقبي.