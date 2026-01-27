سفير الدولة لدى السنغال: الإمارات تضع ملف الأمن المائي في صميم أولوياتها

داكار في 27 يناير/وام /أكد سعادة سعيد حمدان النقبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية السنغال، أن استضافة العاصمة السنغالية دكار الاجتماع التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، محطة مفصلية لتعزيز العمل الدولي المشترك في مواجهة تحديات شح المياه وتسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحي.

وقال سعادته، على هامش مشاركة دولة الإمارات في أعمال المؤتمر، إن الدولة تضع ملف الأمن المائي في صميم أولوياتها التنموية والدبلوماسية، انطلاقًا من قناعتها بأن المياه تشكل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية المستدامة والسلام المجتمعي.

وأضاف أن هذه الشراكة، بالتعاون مع جمهورية السنغال ومؤسسات الأمم المتحدة، تأتي امتدادًا لنهج الدولة في دعم الحلول العملية والابتكارية، وتعزيز الشراكات الدولية، وتسريع تعبئة التمويل والاستثمار في مشاريع المياه، بما يضمن تحقيق أثر ملموس على حياة الشعوب، لا سيما في الدول الأكثر تأثرًا بندرة المياه.

وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات تعمل، من خلال مبادرات نوعية واستراتيجية عالمية،على ترجمة مخرجات المؤتمرات الدولية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، وتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتعزيز استدامتها على المدى الطويل، وترسيخ مكانتها شريكا موثوقا في دعم الأمن المائي العالمي.