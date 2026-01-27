ثمانية فرق عربية تتنافس في كرة الطاولة ضمن دورة الأندية للسيدات بالشارقة 2026

الشارقة في 27 يناير/ وام / تجمع منافسات كرة الطاولة ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلال الفترة من 2 حتى 12 فبراير المقبل في إمارة الشارقة 8 فرق تمثل 8 دول في واحدة من الألعاب التي تتميز بالدقة والسرعة والمستويات الفنية العالية وتحظى بحضور متنامٍ ضمن برامج الرياضة النسائية العربية.

وتشارك في منافسات كرة الطاولة كل من: نادي الشارقة الرياضي للمرأة (الإمارات) ونادي الفتاة الرياضي (دولة الكويت) ونادي القادسية (المملكة العربية السعودية) ونادي الاتحاد الليبي النسائي (ليبيا) ونادي بتروجيت الرياضي (جمهورية مصر العربية) ونادي الندوة القماطية (الجمهورية اللبنانية) ونادي فلسطين (دولة فلسطين) ونادي أمل تيزنيت لكرة الطاولة (المملكة المغربية).

ويستضيف مركز الطفل بالقرائن التدريبات والمباريات الرسمية للعبة كرة الطاولة بينما تُجرى التدريبات الرسمية للفرق المشاركة في مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة بما يضمن توزيعاً تشغيلياً واضحاً يراعي أعلى معايير الجاهزية الفنية والتنظيمية ويدعم سير المنافسات بانسيابية طوال أيام البطولة.

ودعت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة الجمهور وعشاق الألعاب الفردية إلى حضور المنافسات ومتابعتها من قلب الحدث وتشجيع اللاعبات العربيات في أجواء تنافسية تعكس تطور رياضة المرأة عربياً.

وأعلنت الأندية والمنشآت المستضيفة للدورة اكتمال أعمال الصيانة والتجهيز الفني لاستضافة منافسات وتدريبات الدورة وفق أعلى المعايير المعتمدة بما يضمن سلاسة التشغيل التنظيمي واستيعاب الوفود والجمهور وتقديم تجربة رياضية متكاملة تواكب حجم الحدث.

وتُعد كرة الطاولة من الألعاب التي تعكس تنوّع المنافسات ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات لما تتطلبه من مهارات تقنية وتركيز عالٍ إلى جانب كونها منصة مهمة لإبراز تطور اللاعبات العربيات وقدرتهن على المنافسة في بطولات تتسم بالحماسة و الجماهيرية العالية.