ولي عهد الفجيرة يستقبل سفيري إثيوبيا وسلوفاكيا

الفجيرة في 27 يناير/ وام / استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، كلًّا على حدة، سعادة الدكتور جمال بكر عبدالله، سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الدولة، وسعادة بافول بانيس، سفير جمهورية سلوفاكيا لدى الدولة، وذلك بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

ورحّب سموه بالضيفين اللذين قدِما للسلام على سموه، متمنيًا لهما دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهما الدبلوماسية.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث آفاق التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم المصالح المتبادلة في مختلف المجالات.

وأشاد السفيران بما تشهده إمارة الفجيرة ودولة الإمارات من تطور ونهضة شاملة على المستويات كافة.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.