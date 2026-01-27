"محمد بن راشد لتنمية المشاريع" تعرض إنجازات رواد الأعمال الإماراتيين بـ"جلفود 2026"

دبي في 27 يناير/ وام / تشارك مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في معرض "جلفود 2026" المقام بمركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي حرصا منها على إشراك مجموعة من رواد الأعمال المتميزين لاستعراض المنتجات والخبرات الإماراتية في قطاع الأغذية والمشروبات.

وتعزز المؤسسة حضورها العاشر على التوالي في المعرض، حيث يستعرض جناح دولة الإمارات بمركز دبي للمعارض أبرز الشركات الإماراتية الناشئة في قطاع الأغذية والمشروبات بما في ذلك مجموعة رئيسية تضم 10 من أعضاء المؤسسة المميزين في هذا القطاع.

وتؤكد هذه المشاركة التزام الإمارة بتعزيز قدرة الشركات المحلية على المنافسة عالميا ما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033.

ويقدم جناح دولة الإمارات في هذه الدورة من المعرض نموذجا تفاعليا قائما على الضيافة والقيم الثقافية الإماراتية.

ومن خلال تنظيم حركة الزوار بطريقة موجهّة للمشترين وسرد قصصي مميز يتيح الجناح للزوّار استكشاف العلامات التجارية ولقاء المؤسسين والإشتراك في محادثات تجارية مجدية.

ويشهد المعرض للمرة الأولى وجود جميع أجنحة الدول المشاركة ضمن مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي ما يسهم في تسليط الضوء على المشاركين ومواءمة حضورهم مع أهمية الموقع المميز لمعرض إكسبو 2020 دبي الذي أصبح رمزاً عالمياً للابتكار ومواكبة المستقبل والقصص الملهمة.

وباعتباره أكبر معرض لتوريد الأغذية والمشروبات في العالم يوفر "جلفود" فرصاً مهمة لرواد الأعمال الإماراتيين للتواصل مع مجموعة دولية من الشركات والمشترين والموردين والوفود الحكومية والتجارية بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف بشأن قطاع الأغذية والمشروبات المتنامي في دبي والذي يعد ركيزة أساسية لاقتصاد الإمارة.

وقال أحمد الروم المهيري المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إنه بتوجيهات القيادة الرشيدة تواصل المؤسسة تمكين الشركات المحلية من خلال تزويدها بكافة أشكال الدعم التي تمكنها من تعزيز علاماتها التجارية محليا وإقليميا وعالميا، مشيرا إلى أن معرض جلفود يوفر منصة مثالية لرواد الأعمال الإماراتيين للتواصل مباشرة مع المشترين والشركاء واستثمار الفرص للدخول إلى الأسواق الواعدة.

وفي إطار جهود المؤسسة لدمج رواد الأعمال والمواهب الإماراتية في منظومة ريادة الأعمال تسعى المؤسسة إلى تسهيل إطلاق 8,000 شركة إماراتية جديدة بحلول عام 2033 ما يرفع إجمالي عدد الشركات المدعومة إلى 27 ألف شركة مقارنة بـ 19 ألف شركة في نهاية عام 2024.

وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 95 بالمئة من إجمالي شركات القطاع الخاص العاملة في دبي مما يؤكد دورها الحيوي في دفع عجلة التنوع الاقتصادي والنمو المستدام.

ومن خلال ربط الشركات الإماراتية بالأسواق العالمية تعمل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تحويل الابتكار المحلي إلى فرص عابرة للحدود وترسيخ حضور الإمارة بوصفها وجهة رائدة لريادة الأعمال والنمو الاقتصادي المستدام.