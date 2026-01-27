"الجنائية الدولية" تدشن عامها القضائي 2026 بتأكيد الالتزام بسيادة القانون

بروكسل في 27 يناير/ وام / دشنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عامها القضائي 2026 بجلسة رسمية سلطت الضوء على أهمية تعزيز سيادة القانون والالتزام الجماعي بنظام روما الأساسي.

وأكدت رئيسة المحكمة، توموكو أكاني، في كلمتها الافتتاحية، أن هذه المناسبة تمثل لحظة وحدة عالمية تهدف إلى تحقيق العدالة للأجيال القادمة.

وشهدت الجلسة، التي حضرها كبار الشخصيات الدبلوماسية والقضائية، توافقا على أن المساءلة تعد أساسا لتحقيق السلام، وأهمية حماية استقلال القضاء الدولي من التدخلات السياسية لضمان حقوق الضحايا، وهو ما ترجم عمليا بانطلاق الندوة القضائية السابعة، التي جمعت أكثر من 35 قاضيا لمناقشة سبل تعزيز استقلال القضاء في مواجهة الهجمات المعاصرة وتحديات العصر الرقمي.