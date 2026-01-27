"طرق دبي" توقع اتفاقية تعاون مع 5 جهات حكومية لتبادل ونقل المعارف والخبرات

دبي في 27 يناير/ وام / وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقيات تعاون مع خمس جهات حكومية، هي دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، ومجلس دبي الرياضي، وذلك في إطار اختيار الهيئة "جهة نخبة" ضمن مبادرة "شركاء الريادة" في التميّز الحكومي، التي أطلقها برنامج دبي للتميّز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وتهدف الاتفاقيات إلى تبادل ونقل المعارف والخبرات ومشاركة أفضل الممارسات الحكومية، وتفعيل علاقات التعاون البنّاء في مجال التميّز والريادة المؤسسية، مع التركيز على مسار إدارة المشاريع والمبادرات والسياسات وإدارة العمليات.

ووقّعت الاتفاقيات في المقر الرئيسي للهيئة، منى العصيمي المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وكل من المستشار القانوني شيخة ناصر القطان مدير إدارة الدعم والخدمات القانونية الحكومية في دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وآمنة حمود السويدي المدير التنفيذي لقطاع موارد المستقبل في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وميثاء الشامسي المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، وأحمد محمد الياسي مدير إدارة الاستثمار في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، وأحمد عبد الكريم الفهيم مستشار الاستراتيجية والتميّز المؤسسي في مجلس دبي الرياضي.

وأكدت العصيمي أن مبادرة "شركاء الريادة" تجسّد جهود القيادة الرشيدة في ترسيخ العمل الجماعي في حكومة دبي، مشيرة إلى أن اختيار الهيئة "جهة نخبة" لدعم خمس جهات حكومية يهدف إلى تبادل المعارف وتقديم أفضل الممارسات ونقل الخبرات بين الجهات الأكثر تميّزاً في العمل الحكومي والجهات الساعية إلى تطوير أدائها، بما يسهم في تعزيز قدراتها على تقديم خدمات استباقية ومتكاملة للجمهور.

وأضافت أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها نشر مفاهيم التميّز والإبداع والجودة، وتسريع تنفيذ برامج التطوير والارتقاء بالأداء، بما يحقق الكفاءة في تقديم الخدمات ويلبّي توقّعات المتعاملين، ويعزز معدلات الرضا الوظيفي وجودة الأداء المؤسسي.

وأوضحت العصيمي أن الاتفاقيات قائمة على شراكات قصيرة ومحددة، تُعدّ فيها الهيئة جهة داعمة للجهات الحكومية الخمس عبر نقل المعرفة وتوفير البيانات والمعلومات والبحوث والدراسات، وتنفيذ أنشطة داعمة لمجال التميّز والريادة المؤسسية، مع التركيز على إدارة المشاريع والمبادرات والسياسات وإدارة العمليات، إلى جانب التعرّف إلى قصص النجاح وأفضل الممارسات، وعقد ورش عمل توعوية وتدريبية وفق خطط واضحة للتطوير والتحسين المؤسسي وضمان التنفيذ الفعّال.

يذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أطلق مبادرة "شركاء الريادة" في يونيو 2022، لترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في الخدمات الحكومية، عبر تفعيل الشراكة وتبادل الخبرات وتعميم أفضل التجارب بين الجهات، وفق مؤشرات تقييم تخضع لإشراف ومتابعة برنامج دبي للتميّز الحكومي.