120 باحثا يناقشون تطورات الذكاء الاصطناعي في المتلقى الطلابي السنوي لجامعة العين

العين في 27 يناير/ وام / انطلقت اليوم برعاية وحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، فعاليات المؤتمر الطلابي السنوي الثاني لجمعية إدارات عمادات شؤون الطلبة المنبثقة عن اتحاد الجامعات العربية، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي بلا حدود.. رحلة الطلبة نحو المستقبل"، وذلك في مقر جامعة العين بمدينة العين، على أن تستمر فعاليات المؤتمر حتى 29 يناير 2026.

ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة لأكثر من 120 باحثًا قدموا ما يزيد على 120 ورقة بحثية، يمثلون 26 جامعة من 10 دول عربية، هي " الإمارات ، الكويت، سلطنة عمان، الأردن، سوريا، فلسطين، العراق، المغرب، تونس، ومصر"، في تأكيد على الحضور الأكاديمي العربي المتنامي في مجالات الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي الطلابي.

ويتضمن المؤتمر برنامجًا علميًا متكاملًا يشتمل على ندوات متخصصة، وجلسات علمية، وورش عمل تحفيزية، يقدمها نخبة من الباحثين والأكاديميين والخبراء، بهدف تسليط الضوء على أحدث التطبيقات والاتجاهات البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدرات الطلبة البحثية والابتكارية.

وقالت لشيخة الدكتورة شمَا بنت محمد في كلمة لها خلال افتتاح المؤتمر إن مفهوم بلا حدود في الذكاء الاصطناعي لا يعني إلغاء الضوابط، بل يعني ذوبان الفواصل بين الواقع وما يمكن أن يكون وهنا أوجه رسالتي للشباب أنتم مطالبون باستعادة دفة القيادة فالآلة تمتلك السرعة والبيانات، لكنكم تمتلكون الحكمة والضمير لا تجعلوا الخوارزميات تكتب سرديتكم، بل اجعلوا عقولكم ووجدانكم هي من يخط فصول المستقبل مستخدمین ريشة الذكاء الاصطناعي.

من جانبه أكد الدكتور غالب الرفاعي، رئيس جامعة العين، أن المؤتمر الطلابي السنوي الثاني يعكس التزام الجامعة بدعم البحث العلمي الطلابي، وتعزيز دور الطلبة في استشراف المستقبل وصناعة المعرفة، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا تقنيًا بل أصبح عنصرًا محوريًا في تطوير منظومة التعليم العالي وبناء قدرات بشرية قادرة على الابتكار والمنافسة.

وأضاف أن استضافة هذا الحدث المهم يجسد حرص الجامعة على توفير منصة علمية تفاعلية تجمع الطلبة والباحثين من مختلف الجامعات العربية، وتسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التكامل الأكاديمي بما يخدم مسيرة التنمية المستدامة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة إبتهال أبو رزق، نائب رئيس جامعة العين لشؤون التطوير والمتابعة وعميد شؤون الطلبة، والأمين العام لجمعية إدارات عمادات شؤون الطلبة، أن المؤتمر يشكل مساحة نوعية لتمكين الطلبة من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والتفكير الإبداعي، مؤكدة أن بناء جيل واعٍ بتقنيات المستقبل يتطلب دمج المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وتعزيز مهارات التحليل والابتكار لدى الطلبة.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار دعم التوجهات الحالية نحو التحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي كأحد المحركات الرئيسة للتنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة، حيث يشكل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في تطوير التعليم العالي، وتمكين الطلبة من أدوات المستقبل، وتعزيز قدرتهم على الابتكار وصناعة الحلول الذكية للتحديات المجتمعية والاقتصادية.

كما يؤكد المؤتمر على أهمية الاستثمار في العقول الشابة، وتهيئتها للانخراط الفاعل في مسيرة التطور التكنولوجي، بما يواكب المتغيرات العالمية ويخدم أولويات التنمية في العالم العربي.