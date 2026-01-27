شرطة أبوظبي تشارك في "ملتقى مفكرو الإمارات"

أبوظبي في 27 يناير/ وام / شاركت شرطة أبوظبي في فعاليات النسخة الثالثة من "ملتقى مفكرو الإمارات" الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية بالشراكة مع وزارة الأسرة، في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار "الأسرة الإماراتية: قيم وطنية وتحولات عصرية"، وذلك تزامنًا مع عام الأسرة.

وقدمت إدارة الشرطة المجتمعية وأعضاء برنامج "كلنا شرطة" مجموعة من البرامج والفعاليات التوعوية الهادفة إلى دعم الأسرة الإماراتية وتعزيز الترابط الأسري وغرس الهوية الوطنية ونشر السلوكيات الإيجابية، حيث شهد جناح شرطة أبوظبي تفاعلًا لافتًا من الزوار الذين تعرفوا على المبادرات المطروحة ودور المتطوعين في دعم الجهود الأمنية وتعزيز الوعي الوقائي، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري وبناء مجتمع متماسك وآمن.

وأكد العقيد سيف علي الجابري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالإنابة، أن مشاركة شرطة أبوظبي في الملتقي يأتي تجسيدًا لالتزامها بدعم الأسرة الإماراتية وتعزيز الترابط الأسري بوصفه ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك وآمن، مشيرًا إلى أن الفعالية تشكل منصة مهمة للتواصل مع مختلف فئات المجتمع، ونشر الوعي بأهمية دور الأسرة في غرس القيم الوطنية والسلوكيات الإيجابية، وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري وتعزيز جودة الحياة.

وشاركت الملازم أول مريم سالم الشامسي ضابط تحقيق جنائي بشرطة أبوظبي، في جلسة حوارية بعنوان "فراغات في بيوتنا: تصورات الشباب لتعزيز التواصل بين الأجيال" مستعرضةً الأسباب السلوكية والتقنية التي أسهمت في تحول بعض المساحات المنزلية إلى فراغات غير مستثمرة، وأثر العادات الأسرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة على طبيعة التواصل داخل الأسرة.

وأكدت أهمية إعادة توظيف هذه الفراغات وتحويلها إلى مساحات تواصل إنساني تعزز الترابط الأسري، وتسهم في تحسين جودة العلاقات داخل المنزل، ودعم الصحة النفسية والاجتماعية، وبناء ذاكرة مشتركة بين الأجيال، مشيرةً إلى أن تعزيز الحوار الأسري واللقاءات اليومية البسيطة ينعكس إيجابًا على استقرار الأسرة وترسيخ القيم الوطنية والهوية الإماراتية لدى الأبناء، بما يواكب التحولات العصرية ويحافظ في الوقت ذاته على أصالة المجتمع وتماسكه.